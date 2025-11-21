Правительство утвердило постановление, разработанное Министерством социальной политики, семьи и единства Украины, которое предусматривает повышение выплат для семей Героев Небесной Сотни.

Сколько теперь будут получать семьи героев, читайте в нашем материале.

Повышение выплат для семей Героев Небесной Сотни: сумма

Как подчеркнул министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин, Герои Небесной Сотни отстояли свободу Украины на Майдане, без оружия борясь за ценности, которые сегодня защищают наши воины на фронте. Их подвиг и мужество обязывают государство обеспечить достойную поддержку их семьям.

Сейчас смотрят

С 1 декабря 2025 года выплаты семьям этой категории в случае потери кормильца вырастут до 12 971 гривны в месяц. Если в семье двое или более нетрудоспособных членов, эта сумма будет делиться поровну.

Ранее доплаты семьям Героев Небесной Сотни колебались от 5 000 до 8 000 гривен и оставались на уровне 2014 года.

Теперь выплаты семьям Героев Небесной Сотни будут начисляться не только к пенсии в случае потери кормильца, но и к пенсии по возрасту или по инвалидности, если она назначена по Закону Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Сейчас доплаты семьям Героев Небесной Сотни получают 92 члена семьи 76 Героев, а с повышением эта поддержка станет значительно ощутимее и справедливее.

Источник : Минсоцполитики

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.