Берлинале: фильм Следы получил приз зрительских симпатий
- Украина впервые одержала победу в программе Panorama Берлинале.
- Фильм Следы получил награду зрителей по итогам голосования 26 500 человек.
- Лента затрагивает тему сексуального насилия как оружия войны и голоса женщин, переживших плен и пытки.
Украина одержала первую победу в программе Panorama Берлинале за фильм Следы по итогам голосования зрителей.
Об этом сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике – министр культуры Украины Татьяна Бережная.
Берлинале 2026: как победил украинский фильм Следы
Татьяна Бережная отметила, что на 76-м фестивале Берлинале мир услышал украинских женщин.
Спасибо им за силу и мужество говорить о самом болезненном, — подчеркнула она.
Отмечается, что фильм Следы сняли режиссеры Алиса Коваленко и Марися Никитюк. Он получил награду в категории Panorama Dokumente по итогам голосования 26 500 зрителей.
Бережная сообщила, что в фильме рассказываются истории украинских женщин, переживших сексуальное насилие во время российской агрессии и решившихся дать показания.
– Поэтому особенно ценно, что награда – это выбор аудитории, живой отклик на правду, которую невозможно игнорировать, – считает министр.
Она напомнила, что по данным ООН, более 90% украинских военных и гражданских, находившихся в российском плену, сообщили о пытках и бесчеловечном обращении. И сексуальное насилие все еще используется как оружие войны и остается одним из самых замалчиваемых преступлений.
Бережная отметила, что фильм Следы нарушает эту тишину. По ее словам, режиссер Алиса Коваленко лично пережила сексуальное насилие во время плена на Донбассе в начале войны.
– Она была одной из первых женщин в Украине, кто публично рассказал об этом опыте, и ее история стала толчком к созданию фильма, – подытожила глава Минкульта.
Она поздравила режиссеров и продюсеров, а также всю творческую команду за их силу рассказать эту историю.
Фото: Татьяна Бережная