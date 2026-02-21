Украина одержала первую победу в программе Panorama Берлинале за фильм Следы по итогам голосования зрителей.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике – министр культуры Украины Татьяна Бережная.

Берлинале 2026: как победил украинский фильм Следы

Татьяна Бережная отметила, что на 76-м фестивале Берлинале мир услышал украинских женщин.

Спасибо им за силу и мужество говорить о самом болезненном, — подчеркнула она.

Отмечается, что фильм Следы сняли режиссеры Алиса Коваленко и Марися Никитюк. Он получил награду в категории Panorama Dokumente по итогам голосования 26 500 зрителей.

Бережная сообщила, что в фильме рассказываются истории украинских женщин, переживших сексуальное насилие во время российской агрессии и решившихся дать показания.

– Поэтому особенно ценно, что награда – это выбор аудитории, живой отклик на правду, которую невозможно игнорировать, – считает министр.

Она напомнила, что по данным ООН, более 90% украинских военных и гражданских, находившихся в российском плену, сообщили о пытках и бесчеловечном обращении. И сексуальное насилие все еще используется как оружие войны и остается одним из самых замалчиваемых преступлений.

Бережная отметила, что фильм Следы нарушает эту тишину. По ее словам, режиссер Алиса Коваленко лично пережила сексуальное насилие во время плена на Донбассе в начале войны.

– Она была одной из первых женщин в Украине, кто публично рассказал об этом опыте, и ее история стала толчком к созданию фильма, – подытожила глава Минкульта.

Она поздравила режиссеров и продюсеров, а также всю творческую команду за их силу рассказать эту историю.

