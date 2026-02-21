Україна здобула першу перемогу в програмі Panorama Берлінале за фільм Сліди за підсумками голосування глядачів.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна.

Берлінале 2026: як переміг український фільм Сліди

Тетяна Бережна зауважила, що на 76-му фестивалі Берлінале світ почув українських жінок.

– Дякуємо їм за силу та мужність говорити про найболючіше, – наголосила вона.

Зазначається, що фільм Сліди зняли режисерки Аліса Коваленко та Марися Нікітюк. Він отримав нагороду в категорії Panorama Dokumente за підсумками голосування 26 500 глядачів.

Бережна повідомила, що у фільмі розповідають історії українських жінок, що пережили сексуальне насильство під час російської агресії та наважилися свідчити.

– Тому особливо цінно, що нагорода – це вибір аудиторії, живий відгук на правду, яку неможливо ігнорувати, – вважає міністерка.

Вона нагадала, що за даними ООН, понад 90% українських військових і цивільних, які перебували в російському полоні, повідомили про тортури та нелюдське поводження. І сексуальне насильство все ще використовується як зброя війни й залишається одним із найбільш замовчуваних злочинів.

Бережна зазначила, що фільм Сліди порушує цю тишу. За її словами, режисерка Аліса Коваленко особисто пережила сексуальне насильство під час полону на Донбасі на початку війни.

– Вона була однією з перших жінок в Україні, хто публічно розповів про цей досвід, і її історія стала поштовхом до створення фільму, – підсумувала очільниця Мінкульту.

Вона привітала режисерок та продюсерок, а також усю творчу команду за їхню силу розповісти цю історію.

Фото: Тетяна Бережна

