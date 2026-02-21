Кремль распространяет заявления о масштабных успехах российской армии на фронте, что не соответствует действительности. Таким образом, РФ пытается убедить Запад в якобы неизбежной победе РФ и тщетности поддержки Украины.

Кремль распространяет ложную информацию о собственных успехах на фронте

Аналитики Института изучения войны (ISW) пишут, что реальная ситуация на фронты существенно отличается от официальной риторики Москвы.

В отчете опровергается заявление начальника Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергея Рудского о том, что с начала 2026 года российские войска якобы захватили около 900 кв. км и 42 населенных пункта. Также аналитики указывают на ложность информации, что в 2025 году армия РФ установила контроль над более чем 6 700 квадратными километрами и более чем 300 населенными пунктами.

Аналитики ISW отмечают, что подтвержденные территориальные достижения России значительно меньше. По оценкам экспертов, в 2026 году РФ захватила около 572 квадратных километров и 19 населенных пунктов.

Аналитики также опровергают утверждение о контроле над “большей половиной” Константиновки — по их данным, российские силы продвинулись лишь примерно на 7% территории города. В Запорожской области РФ смогла захватить около 99 кв. км и три населенных пункта, тогда как украинские войска вернули под контроль 86 кв. км и вернули ряд позиций.

ISW отмечает, что российские власти представляют захват небольших приграничных населенных пунктов как значительные победы, чтобы сформировать впечатление стратегического преимущества и повлиять на позицию западных стран. При этом темпы продвижения РФ остаются медленными и сопровождаются значительными потерями – в 2025 году они составляли в среднем 13–15 кв. км за сутки с потерями около 83 военных на каждый захваченный квадратный километр.

