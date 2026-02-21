Марта Бондаренко, редактор ленты
Карта боевых действий на 21 февраля 2026 года – ситуация на фронте
На конец прошедших суток на фронте произошло 130 боевых столкновений. Противник нанес один ракетный удар и 65 авиационных ударов, сбросив 161 управляемую авиабомбу. Кроме того, оккупанты применили 5115 дронов-камикадзе и осуществили 2249 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 21 февраля 2026 года
Потери врага в войне на 21 февраля 2026
- личного состава – около 1 258 890 (+1 010) человек,
- танков – 11 685 (+1) ед.,
- боевых бронированных машин – 24 063 (+3) ед.,
- артиллерийских систем – 37 429 (+42) ед.,
- реактивных систем залпового огня – 1 651 (+2) ед.,
- средств противовоздушной обороны – 1 303 (+0) ед.,
- самолетов – 435 (+0) ед.,
- вертолетов – 348 (+1) ед.,
- беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 140 408 (+1 527) ед.,
- крылатых ракет – 4 314 (+0) ед.,
- кораблей и катеров – 29 (+0) ед.,
- подводных лодок – 2 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 79 295 (+183) ед.,
- специальной техники – 4 073 (+0) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1459-е сутки.
Источник: Генштаб ЗСУ, ISW
