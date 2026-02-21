За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали на фронте не менее 1010 российских оккупантов и уничтожили 42 вражеские артсистемы.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Также наши воины сбили один вражеский вертолет.

Потери врага в войне на 21 февраля 2026

личного состава – около 1 258 890 (+1 010) человек,

танков – 11 685 (+1) ед.,

боевых бронированных машин – 24 063 (+3) ед.,

артиллерийских систем – 37 429 (+42) ед.,

реактивных систем залпового огня – 1 651 (+2) ед.,

средств противовоздушной обороны – 1 303 (+0) ед.,

самолетов – 435 (+0) ед.,

вертолетов – 348 (+1) ед.,

беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 140 408 (+1 527) ед.,

крылатых ракет – 4 314 (+0) ед.,

кораблей и катеров – 29 (+0) ед.,

подводных лодок – 2 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 79 295 (+183) ед.,

специальной техники – 4 073 (+0) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1459-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ЗСУ

