Карта бойових дій на 21 лютого 2026 – ситуація на фронті
На кінець минулої доби на фронті відбулося 130 бойових зіткнень. Противник завдав одного ракетного удару та 65 авіаційних ударів, скинувши 161 керовану авіабомбу. Крім того, окупанти застосували 5115 дронів-камікадзе та здійснили 2249 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 21 лютого 2026
Втрати ворога у війні на 21 лютого 2026
- особового складу – близько 1 258 890 (+1 010) осіб,
- танків – 11 685 (+1) од.,
- бойових броньованих машин – 24 063 (+3) од.,
- артилерійських систем – 37 429 (+42) од.,
- реактивних систем залпового вогню – 1 651 (+2) од.,
- засобів протиповітряної оборони – 1 303 (+0) од.,
- літаків – 435 (+0) од.,
- гелікоптерів – 348 (+1) од.,
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 140 408 (+1 527) од.,
- крилатих ракет – 4 314 (+0) од.,
- кораблів та катерів – 29 (+0) од.,
- підводних човнів – 2 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 79 295 (+183) од.,
- спеціальної техніки – 4 073 (+0) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1459-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
