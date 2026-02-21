На кінець минулої доби на фронті відбулося 130 бойових зіткнень. Противник завдав одного ракетного удару та 65 авіаційних ударів, скинувши 161 керовану авіабомбу. Крім того, окупанти застосували 5115 дронів-камікадзе та здійснили 2249 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 21 лютого 2026

Втрати ворога у війні на 21 лютого 2026

особового складу – близько 1 258 890 (+1 010) осіб,

танків – 11 685 (+1) од.,

бойових броньованих машин – 24 063 (+3) од.,

артилерійських систем – 37 429 (+42) од.,

реактивних систем залпового вогню – 1 651 (+2) од.,

засобів протиповітряної оборони – 1 303 (+0) од.,

літаків – 435 (+0) од.,

гелікоптерів – 348 (+1) од.,

безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 140 408 (+1 527) од.,

крилатих ракет – 4 314 (+0) од.,

кораблів та катерів – 29 (+0) од.,

підводних човнів – 2 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 79 295 (+183) од.,

спеціальної техніки – 4 073 (+0) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1459-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

