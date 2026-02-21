Контратаки украинских войск восстановили контроль над рядом населенных пунктов на юге
- ВСУ восстановили контроль над более чем 300 кв. км на Гуляйпольском направлении.
- Активные штурмовые и контратакующие действия сдерживают продвижение врага.
- Ситуация остается сложной, но украинские войска продолжают освобождение территорий.
Силы обороны проводят операцию по контратаке на Гуляйпольском направлении. Штурмовые действия позволили сократить часть так называемой серой зоны и помогли сдержать попытки врага проводить атаки.
Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.
Контратака на Гуляйпольском направлении: что известно
Отмечается, что с начала операции – с конца января 2026 года – удалось восстановить контроль над территорией более 300 кв. км.
– Да, восстановлен контроль (в т.ч. зачищено от ДРГ противника) над рядом населенных пунктов на административной границе Запорожской и Днепропетровской областей, – рассказал Волошин.
По его словам, активная фаза операции все еще продолжается, поэтому говорить о ее окончательных результатах еще несколько рано.
Он добавил, что на Гуляйпольском и Александровском направлениях происходит до полусотни боестолкновений ежедневно. Также к востоку от Святопетровки и Староукраинки активно уничтожают врага украинские штурмовые группы, что не дает оккупантам возможности продвинуться к реке Гайчур.
– Наиболее активно сейчас враг штурмует наши позиции южнее Гуляйполя в направлении Железнодорожного. Продвижений нет. Мы активно контратакуем, – подытожил Владислав Волошин.
Напомним, в ISW обнаружили, что Кремль распространяет ложную информацию о своих успехах на фронте.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в Покровске удалось вернуть 16 кв. км территории в северной части города.
Фото: НСЖУ