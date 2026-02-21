Контратаки українських військ відновили контроль над низкою населених пунктів на півдні
- ЗСУ відновили контроль над понад 300 кв. км на Гуляйпільському напрямку.
- Активні штурмові та контратакувальні дії стримують просування ворога.
- Ситуація залишається складною, але українські війська продовжують звільнення територій.
Сили оборони проводять операцію з контратаки на Гуляйпільському напрямку. Штурмові дії дозволили скоротити частину так званої сірої зони і допомогли стримати спроби ворога проводити атаки.
Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.
Контратака на Гуляйпільському напрямку: що відомо
Зазначається, що від початку операції – з кінця січня 2026 року, – вдалось відновити контроль над територією понад 300 кв. км.
– Так, відновлено контроль (в т.ч. зачищено від ДРГ противника) над низкою населених пунктів на адміністративній межі Запорізької і Дніпропетровської областей, – розповів Волошин.
За його словами, активна фаза операції все ще триває, тож говорити про її остаточні результати ще дещо зарано.
Він додав, що на Гуляйпільському і Олександрівському напрямках відбувається до півсотні боєзіткнень щодня. Також на схід від Святопетрівки і Староукраїнки активно знищують ворога українські штурмові групи, що не дає окупантам можливості просунутись до річки Гайчур.
– Найактивніше зараз ворог штурмує наші позиції південніше Гуляйполя в напрямку Залізничного. Просувань немає. Ми активно контратакуємо, – підсумував Владислав Волошин.
Нагадаємо, в ISW виявили, що Кремль ширить неправдиву інформацію про власні успіхи на фронті.
Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що в Покровську вдалося повернути 16 кв. км території у північній частині міста.
Фото: НСЖУ