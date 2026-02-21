Сили оборони проводять операцію з контратаки на Гуляйпільському напрямку. Штурмові дії дозволили скоротити частину так званої сірої зони і допомогли стримати спроби ворога проводити атаки.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Контратака на Гуляйпільському напрямку: що відомо

Зазначається, що від початку операції – з кінця січня 2026 року, – вдалось відновити контроль над територією понад 300 кв. км.

– Так, відновлено контроль (в т.ч. зачищено від ДРГ противника) над низкою населених пунктів на адміністративній межі Запорізької і Дніпропетровської областей, – розповів Волошин.

За його словами, активна фаза операції все ще триває, тож говорити про її остаточні результати ще дещо зарано.

Він додав, що на Гуляйпільському і Олександрівському напрямках відбувається до півсотні боєзіткнень щодня. Також на схід від Святопетрівки і Староукраїнки активно знищують ворога українські штурмові групи, що не дає окупантам можливості просунутись до річки Гайчур.

– Найактивніше зараз ворог штурмує наші позиції південніше Гуляйполя в напрямку Залізничного. Просувань немає. Ми активно контратакуємо, – підсумував Владислав Волошин.

Фото: НСЖУ

