Следующий раунд переговоров и PURL: Зеленский и Рютте провели разговор
- Во время разговора президент Владимир Зеленский и генсек НАТО Марк Рютте скоординировали позиции по всем ключевым вопросам дипломатической работы.
- Также стороны обсудили подготовку следующего трехстороннего формата переговоров с США и Россией.
- В то же время, Зеленский и Рютте обговорили ситуацию в энергетике.
Президент Владимир Зеленский провел разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Разговор Зеленского и Рютте: о чем говорили
Как сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram, во время разговора он и генсек НАТО скоординировали позиции по всем ключевым вопросам дипломатической работы.
– Говорил с Марком Рютте. Скоординировали позиции по всем ключевым вопросам нашей дипломатической работы. И я рад, что во многом наши с Марком взгляды совпадают. Рассказал о подготовке следующего трехстороннего формата с Америкой и Россией и о том, что нам известно о возможных изменениях позиций сторон, — написал глава нашего государства.
Также Зеленский и Рютте обсудили ситуацию в энергетике и дальнейшую работу по программе PURL.
— Благодарен каждой европейской стране, которая инвестирует в нашу защиту через PURL. Марк, спасибо за поддержку! – добавил президент.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что следующая встреча переговорных групп должна состояться в течение 10 дней, вероятным местом проведения снова станет Женева.
По его словам, в ближайшие два дня он с командой обсудит месседжи и мандат для переговорных групп.