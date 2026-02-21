Президент Владимир Зеленский провел разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Разговор Зеленского и Рютте: о чем говорили

Как сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram, во время разговора он и генсек НАТО скоординировали позиции по всем ключевым вопросам дипломатической работы.

– Говорил с Марком Рютте. Скоординировали позиции по всем ключевым вопросам нашей дипломатической работы. И я рад, что во многом наши с Марком взгляды совпадают. Рассказал о подготовке следующего трехстороннего формата с Америкой и Россией и о том, что нам известно о возможных изменениях позиций сторон, — написал глава нашего государства.

Также Зеленский и Рютте обсудили ситуацию в энергетике и дальнейшую работу по программе PURL.

— Благодарен каждой европейской стране, которая инвестирует в нашу защиту через PURL. Марк, спасибо за поддержку! – добавил президент.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что следующая встреча переговорных групп должна состояться в течение 10 дней, вероятным местом проведения снова станет Женева.

По его словам, в ближайшие два дня он с командой обсудит месседжи и мандат для переговорных групп.

