Зеленский о членстве в НАТО: Украина сделала все, теперь слово за партнерами
- Украина заявила, что выполнила все условия для вступления в НАТО и теперь ожидает решения партнеров.
- Киев настаивает: никакие переговоры США и РФ по Альянсу не могут проходить без его участия.
- В заявлении прозвучала откровенная оценка позиции Вашингтона и сигнал по поводу будущего членства.
Президент Украины заявил, что государство выполнило все необходимые шаги для членства в НАТО, и теперь решение зависит исключительно от партнеров по Альянсу.
Зеленский о вступлении Украины в НАТО
В то же время, любые переговоры между США и Россией по украинскому статусу в НАТО не могут проходить без участия Киева.
Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский в интервью Пирсу Моргану.
– Мы уже сделали то, что должны были сделать. Мы сказали, что хотим и готовы быть частью НАТО, быть сильной частью и укреплять всех союзников. Что мы можем сделать больше? Ничего. А теперь мяч на стороне наших партнеров, стран НАТО, – сказал президент.
По словам Зеленского, если между Вашингтоном и Москвой проходят любые обсуждения будущего Украины в Альянсе, они должны проходить исключительно при участии украинской стороны.
– Соединенные Штаты, предыдущая администрация и эта администрация не видят, они не видят нас в НАТО. Будем откровенны. И они это говорят, но это не значит, что в будущем Украины не будет (в НАТО – Ред.). Но опять же это не от нас зависит, – добавил он.
Как известно, Россия определяет отказ Украины от вступления в НАТО одной из своих так называемых красных линий в потенциальных мирных переговорах.
Кроме того, Москва настаивает на отсутствии военного присутствия стран-членов Альянса на территории Украины.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что Россия будет оставаться угрозой для Альянса даже в случае достижения мира с Украиной.