Президент Украины заявил, что государство выполнило все необходимые шаги для членства в НАТО, и теперь решение зависит исключительно от партнеров по Альянсу.

Зеленский о вступлении Украины в НАТО

В то же время, любые переговоры между США и Россией по украинскому статусу в НАТО не могут проходить без участия Киева.

Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский в интервью Пирсу Моргану.

– Мы уже сделали то, что должны были сделать. Мы сказали, что хотим и готовы быть частью НАТО, быть сильной частью и укреплять всех союзников. Что мы можем сделать больше? Ничего. А теперь мяч на стороне наших партнеров, стран НАТО, – сказал президент.

По словам Зеленского, если между Вашингтоном и Москвой проходят любые обсуждения будущего Украины в Альянсе, они должны проходить исключительно при участии украинской стороны.

– Соединенные Штаты, предыдущая администрация и эта администрация не видят, они не видят нас в НАТО. Будем откровенны. И они это говорят, но это не значит, что в будущем Украины не будет (в НАТО – Ред.). Но опять же это не от нас зависит, – добавил он.

Как известно, Россия определяет отказ Украины от вступления в НАТО одной из своих так называемых красных линий в потенциальных мирных переговорах.

Кроме того, Москва настаивает на отсутствии военного присутствия стран-членов Альянса на территории Украины.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что Россия будет оставаться угрозой для Альянса даже в случае достижения мира с Украиной.

