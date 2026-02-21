Президент Володимир Зеленський провів розмову з генеральний секретар НАТО Марком Рютте.

Розмова Зеленського та Рютте: про що говорили

Як повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram, під час розмови він та генсек НАТО скоординували позиції з усіх ключових питань дипломатичної роботи.

– Говорив із Марком Рютте. Скоординували позиції з усіх ключових питань нашої дипломатичної роботи. І я радий, що багато в чому наші з Марком погляди збігаються. Розказав про підготовку наступного тристороннього формату з Америкою та Росією і те, що нам відомо про можливі зміни позицій сторін, – написав голова нашої держави.

Також Зеленський та Рютте обговорили ситуацію в енергетиці й потребу подальшої роботи за програмою PURL.

– Вдячний кожній європейській країні, яка інвестує в наш захист через PURL. Марку, дякую за підтримку! – додав президент.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що наступна зустріч переговорних груп має відбутися упродовж 10 днів, ймовірним місцем проведення знову стане Женева.

За його словами, у найближчі два дні він із командою обговорить меседжі та мандат для переговорних груп.

