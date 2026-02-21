Наступний раунд переговорів та PURL: Зеленський і Рютте провели розмову
- Під час розмови президент Володимир Зеленськй та генсек НАТО Марк Рютте скоординували позиції з усіх ключових питань дипломатичної роботи.
- Також під час розмови йшлося про підготовку наступного тристороннього формату переговорів з США та Росією.
- Водночас Зеленський та Рютте обговорили ситуацію в енергетиці.
Президент Володимир Зеленський провів розмову з генеральний секретар НАТО Марком Рютте.
Розмова Зеленського та Рютте: про що говорили
Як повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram, під час розмови він та генсек НАТО скоординували позиції з усіх ключових питань дипломатичної роботи.
– Говорив із Марком Рютте. Скоординували позиції з усіх ключових питань нашої дипломатичної роботи. І я радий, що багато в чому наші з Марком погляди збігаються. Розказав про підготовку наступного тристороннього формату з Америкою та Росією і те, що нам відомо про можливі зміни позицій сторін, – написав голова нашої держави.
Також Зеленський та Рютте обговорили ситуацію в енергетиці й потребу подальшої роботи за програмою PURL.
– Вдячний кожній європейській країні, яка інвестує в наш захист через PURL. Марку, дякую за підтримку! – додав президент.
Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що наступна зустріч переговорних груп має відбутися упродовж 10 днів, ймовірним місцем проведення знову стане Женева.
За його словами, у найближчі два дні він із командою обговорить меседжі та мандат для переговорних груп.