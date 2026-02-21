Марта Бондаренко, редакторка стрічки
2 хв.
Втрати ворога на 21 лютого: ЗСУ знищили 1010 окупантів та один вертоліт
Минулої доби Сили оборони України ліквідували на фронті щонайменше 1010 російських окупантів та знищили 42 ворожі артсистеми.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Також наші воїни збили один ворожий гелікоптер.
Втрати ворога у війні на 21 лютого 2026
- особового складу – близько 1 258 890 (+1 010) осіб,
- танків – 11 685 (+1) од.,
- бойових броньованих машин – 24 063 (+3) од.,
- артилерійських систем – 37 429 (+42) од.,
- реактивних систем залпового вогню – 1 651 (+2) од.,
- засобів протиповітряної оборони – 1 303 (+0) од.,
- літаків – 435 (+0) од.,
- гелікоптерів – 348 (+1) од.,
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 140 408 (+1 527) од.,
- крилатих ракет – 4 314 (+0) од.,
- кораблів та катерів – 29 (+0) од.,
- підводних човнів – 2 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 79 295 (+183) од.,
- спеціальної техніки – 4 073 (+0) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1459-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
