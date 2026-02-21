Минулої доби Сили оборони України ліквідували на фронті щонайменше 1010 російських окупантів та знищили 42 ворожі артсистеми.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Також наші воїни збили один ворожий гелікоптер.

Втрати ворога у війні на 21 лютого 2026

  • особового складу – близько 1 258 890 (+1 010) осіб,
  • танків – 11 685 (+1) од.,
  • бойових броньованих машин – 24 063 (+3) од.,
  • артилерійських систем – 37 429 (+42) од.,
  • реактивних систем залпового вогню – 1 651 (+2) од.,
  • засобів протиповітряної оборони – 1 303 (+0) од.,
  • літаків – 435 (+0) од.,
  • гелікоптерів – 348 (+1) од.,
  • безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 140 408 (+1 527) од.,
  • крилатих ракет – 4 314 (+0) од.,
  • кораблів та катерів – 29 (+0) од.,
  • підводних човнів – 2 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 79 295 (+183) од.,
  • спеціальної техніки – 4 073 (+0) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1459-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ

