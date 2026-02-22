Уряд Данії у неділю, 22 лютого, оголосив про виділення додаткових 3,8 млрд данських крон до Фонду України на 2026 році.

Данія оголосила про виділення до Фонду України на 2026 році додаткових 3,8 млрд данських крон. Таким чином загальні оборонні видатки країни у поточному році сягнуть 3,5% ВВП.

– Підтримка оборонної боротьби України також зміцнює безпеку Європи та Данії. Боротьба України стосується й нашої безпеки. Європа не повинна забувати про боротьбу українців, і тому для мене важливо, що уряд планує додатково виділити Україні понад 3,8 мільярда крон цього року. Я пишаюся тим, що Данія є лідером у цьому питанні, — сказав міністр оборони Троельс Лунд Поульсен, йдеться на сайті Міністерства оборони Данії.

Він зауважив, що цього року Данія вже спрямувала до Фонду України 9,6 млрд крон. Очікується, що ще 0,6 млрд (600 млн) надійдуть від продажу літаків F-16.

З урахуванням додаткових 3,8 млрд, загальна допомога Данії Україні у 2026 році сягне 14 млрд крон. Також Поульсен зауважив, що продовжується підготовка масштабного кредитного пакета від ЄС для підтримки Києва.

– Данія активно та швидко переозброюється, і я радий, що уряду вже вдалося виділити 3,5% ВВП на оборону та безпеку цього року. Це найвищий рівень за десятиліття, і він відповідає масштабному розвитку, який Збройні сили зазнали останніми роками, — зазначив міністр оборони Данії.

Таким чином, у 2026 році Данія досягне мети НАТО, за якою держави-члени мають до 2035 року збільшити витрати на оборону до 5% ВВП, з яких мінімум 3,5% мають бути витрачені на основні військові потреби.

