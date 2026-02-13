Премьер-министр Дании Метте Фредериксен убеждена, что запланированное в ближайшее время утверждение кредита для Украины на $90 млрд поможет удовлетворить ее насущные потребности, в частности в сфере противовоздушной обороны.

Об этом она сказала на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене, пишет Европейская правда.

Фредериксен призывает ЕС ускорить предоставление кредита Украине

Метте Фредериксен отметила, что из-за роста срочных потребностей Украины ЕС должен быть готов предоставить средства быстро, чтобы покрыть их.

— Вы сейчас испытываете нехватку средств противовоздушной обороны и других вещей. Поэтому было бы хорошо составить список всех ваших потребностей. Тогда, когда деньги будут, мы сможем быстро их предоставить на оплату – в ускоренном порядке, – заявила глава правительства Дании.

Ожидается, что первый платеж по кредиту для Украины будет выплачен уже в начале второго квартала 2026 года.

Что известно о кредите от ЕС на €90 млрд

Напомним, что Европейский парламент в среду, 11 февраля, поддержал предложение Еврокомиссии о предоставлении Украине кредита в €90 млрд для финансирования военных и бюджетных расходов.

Для окончательного вступления решения в силу Европейский совет должен принять пакет законодательных актов о выделении кредита.

19 декабря на саммите ЕС было принято решение о совместном заимствовании для Украины на сумму €90 млрд, которое покрывает около двух третей потребностей страны в 2026–2027 годах как в бюджетной, так и в оборонной сфере.

