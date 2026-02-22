Группировка Десантно-штурмовых войск ВСУ ведет наступательные действия на Александровском направлении, восстанавливая контроль над территориями и вытесняя российские войска из приграничных районов Днепропетровской и Запорожской областей.

Об этом сообщили в Десантно-штурмовых войсках ВСУ.

Наступление на Александровском направлении: что известно

В командовании ДШВ отметили, что основными задачами наступления на Александровском направлении являются срыв планов противника по дальнейшему продвижению, разгром его группировки и вытеснение за пределы административной границы Днепропетровской области.

Несмотря на активные штурмовые действия врага, подразделения ДШВ отражают все атаки и одновременно проводят наступательные действия.

Ситуацию на направлении в войсках характеризуют как очень динамичную: противник оказывает сопротивление, используя имеющиеся человеческие и технические ресурсы, однако украинские десантники шаг за шагом освобождают территории.

Волошин о ситуации на Юге

Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин ранее сообщал, что украинские штурмовые подразделения проводят активные контратакующие действия на отдельных участках линии боевого столкновения на границе Днепропетровской и Запорожской областей.

По его словам, Силам обороны удалось отбросить противника вблизи Тернового и Калиновского.

Также он отмечал, что боевая активность остается высокой, в частности на Гуляйпольском и Александровском направлениях.

По данным ДШВ, с начала операции совместно со смежными подразделениями Сил обороны Украины восстановлен контроль над территорией более 300 кв. км, а также над восемью населенными пунктами, которые были зачищены от диверсионно-разведывательных групп противника.

В командовании отмечают, что активная фаза операции продолжается, поэтому говорить об окончательных результатах пока преждевременно.

Источник : Укринформ

