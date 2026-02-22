Угруповання Десантно-штурмових військ ЗСУ здійснює наступальні дії на Олександрівському напрямку, відновлюючи контроль над територіями та витісняючи російські війська з прикордонних районів Дніпропетровської та Запорізької областей.

Про це повідомили в Десантно-штурмових військах ЗСУ.

Наступ на Олександрівському напрямку: що відомо

У командуванні ДШВ зазначили, що основними завданнями наступу на Олександрівському напрямку є зрив планів противника щодо подальшого просування, розгром його угруповання та витіснення за межі адміністративного кордону Дніпропетровської області.

Попри активні штурмові дії ворога, підрозділи ДШВ відбивають усі атаки та водночас проводять наступальні дії.

Ситуацію на напрямку у військах характеризують як дуже динамічну: противник чинить опір, використовуючи наявні людські та технічні ресурси, однак українські десантники крок за кроком звільняють території.

Волошин про ситуацію на Півдні

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин раніше повідомляв у коментарі Укрінформу, що українські штурмові підрозділи проводять активні контратакувальні дії на окремих ділянках лінії бойового зіткнення на кордоні Дніпропетровської та Запорізької областей.

За його словами, Силам оборони вдалося відкинути противника поблизу Тернового та Калинівського.

Також він зазначав, що бойова активність залишається високою, зокрема на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках.

За даними ДШВ, із початку операції разом із суміжними підрозділами Сил оборони України відновлено контроль над територією понад 300 кв. км, а також над вісьмома населеними пунктами, які було зачищено від диверсійно-розвідувальних груп противника.

У командуванні наголошують, що активна фаза операції триває, тому говорити про остаточні результати наразі передчасно.

Джерело : Укрінформ

