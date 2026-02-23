Де Україна хоче бачити іноземний контингент: позиція Зеленського
- Зеленський заявив, що іноземний контингент має бути ближче до лінії фронту.
- Україна не зацікавлена в розміщенні союзних військ у тилових містах.
- Франція і Британія можуть надати по одній бригаді.
Україна очікує, що іноземний військовий контингент союзників у майбутньому буде розміщений ближче до лінії фронту, а не у глибокому тилу.
Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю BBC.
Зеленський про те, де Україна хоче бачити іноземний контингент
За словами президента, Україна розглядає можливість участі союзників у форматі обмежених контингентів, зокрема з боку Франції та Великої Британії.
Зеленський зазначив, що ці країни потенційно можуть виділити по одній бригаді чисельністю до 5 тис. військових кожна.
Також є сигнали від інших держав щодо готовності посилити Україну своїм контингентом.
— Ближче до лінії фронту ми хотіли б бачити іноземний контингент, — наголосив глава держави.
Він пояснив, що розміщення союзницьких військ у тилових містах не має практичного сенсу для оборони країни.
— Якби, наприклад, Польща запропонувала свою присутність у Львові, то Україні це не потрібно, — сказав Зеленський.
Президент наголосив, що країни-союзники можуть бути максимально корисними, зокрема, через логістичну підтримку, авіаційні можливості та посилення протиповітряної оборони.
За його словами, українці хотіли б бачити партнерів поруч із ЗСУ, хоча на першій лінії фронту ніхто не очікує їхньої безпосередньої участі в боях.
— Українці хотіли б, щоб поруч з нами стояли наші партнери. Це логічно, — додав Зеленський.
Раніше міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що хотів би стати першим главою оборонного відомства, який розгорне британські війська в Україні як символ завершення війни.
За словами Гілі, 2026 рік має стати роком завершення війни, а безпечна Європа неможлива без сильної та суверенної України.