Во вторник, 24 февраля, графики отключения света будут действовать в большинстве регионов Украины.

Об этом сообщили в Национальной энергетической компании Укрэнерго.

Отключение света 24 февраля в Украине

Так, завтра, 24 февраля, в большинстве областей будут применяться как графики почасовых отключений света для бытовых потребителей, так и графики ограничения мощности для промышленности.

Такие ограничения будут действовать в течение суток.

– Причина введения ограничительных мер – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты, – подчеркнули в Укрэнерго.

В компании предупредили, что ситуация в энергосистеме Украины может меняться. Поэтому время и объем отключений света по конкретному адресу нужно узнавать на официальных страницах облэнерго в регионах.

Накануне министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что благодаря работе ремонтных бригад и потеплению наблюдается тенденция к улучшению ситуации с электроснабжением. Однако враг еще может наносить новые удары по энергосистеме.

В Киеве над восстановлением тепло- и электроснабжения в настоящее время работают более 200 бригад. Тем временем украинские инженеры командированы в Европу для обследования шести станций, оборудование с которых можно было бы доставить в Украину в ближайшее время.

