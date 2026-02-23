У вівторок, 24 лютого, графіки відключення світла діятимуть у більшості регіонів України.

Про це поінформували в Національній енергетичній компанії Укренерго.

Відключення світла 24 лютого в Україні

Так, завтра, 24 лютого, у більшості областей будуть застосовуватися як графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів, так і графіки обмеження потужності для промисловості.

Такі обмеження діятимуть протягом всієї доби.

– Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, – наголосили в Укренерго.

У компанії попередили, що ситуація в енергосистемі України може змінюватися. Тож час та обсяг відключень світла за конкретною адресою потрібно дізнаватися на офіційних сторінках обленерго у регіонах.

Напередодні міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив, що завдяки роботі ремонтних бригад і потеплінню спостерігається тенденція до покращення ситуації з електропостачанням. Однак ворог ще може завдавати нових ударів по енергосистемі.

У Києві над відновленням тепло- та електропостачання наразі працюють понад 200 бригад. Тим часом українські інженери відряджені до Європи для обстеження шести станцій, обладнання з яких можна було б доставити в Україну вже найближчим часом.

