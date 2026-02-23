Латвия передала Украине демонтированную теплоэлектростанцию, которая больше не использовалась, и готовит новый пакет энергетической помощи.

Об этом министр иностранных дел Байба Браже рассказала журналистам перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам 23 февраля.

Какую помощь Латвия передает Украине

По словам главы МИД Латвии, Рига недавно уже передала Украине один пакет энергетической помощи и работает над следующим.

Сейчас смотрят

Отдельно Браже сообщила, что Латвия демонтировала ТЭС, которая больше не эксплуатировалась, чтобы передать ее украинской стороне.

Также, по ее словам, Латвия объявила о новых финансовых обязательствах в военной сфере.

– В военной сфере мы объявили о новых финансовых обязательствах в отношении американских систем (в рамках инициативы PURL), которые являются наиболее эффективными против российских ракет, а также продолжаем оказывать гуманитарную помощь, – сказала Браже.

Министр подчеркнула полную поддержку Латвией 20-го пакета санкций Европейского Союза против России, назвав его “жестким”.

По ее словам, он предусматривает, в частности, запрет на морские перевозки и связанные с ними услуги.

Браже также подчеркнула, что Россия не достигает своих стратегических целей на поле боя.

– Даже если ее продвижение измеряется считанными метрами в день, Украина вернула значительные территории. Поэтому мы не должны позволить России достичь своих целей за столом переговоров, – заявила она.

Кроме того, глава МИД Латвии подчеркнула важность участия Европы в переговорных процессах и необходимость сохранения единства союзников.

По ее словам, для сильной позиции Украины на переговорах ключевой остается военная помощь, прежде всего системы противовоздушной обороны.

В то же время Браже отметила, что блокирование отдельных решений, в частности со стороны Венгрии, не остановит поддержку Украины.

– Кредит для Украины будет предоставлен, процесс продвигается, остались только технические детали. Санкционный пакет также будет принят, – добавила она.

Ранее Украина предложила партнерам создать Energy Task Force — единую архитектуру координации энергетической помощи для предотвращения гуманитарной катастрофы.

Как сообщил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, инициатива предусматривает три уровня управления — политический, рабочий и технический — и должна усилить энергетическую устойчивость Украины на фоне массированных российских атак.

Источник : Суспільне

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.