Країни НАТО повинні розглядати російську балістичну ракету Орєшнік як легітимну ціль.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю білоруському незалежному медіа Дзеркало.

Зеленський про Орєшнік у Білорусі

За словами президента, зараз Білорусь точно знає, що відбувається на її території. Він стверджує, що Україна оцінюватиме цю загрозу.

На думку Зеленського, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко робить велику помилку.

– Питання не тільки Орєшніка. Всі бачать, що вони зараз роблять більше шоу. Вони ще весь Орєшнік не завезли. Вони завезли відповідні машини. А вже роблять усе так, щоб лякати Європу, – зазначив він.

Як стверджує Зеленський, Лукашенко даремно грається, тому що після цих кроків, уже не запитуючи його, росіяни завезуть Орєшнік на територію Білорусі.

– Вже не можна сказати, як мені раніше казав Лукашенко після початку повномасштабного вторгнення, що полетіли ракети, і вони тут давно стояли, і ми це не контролюємо, – вважає президент України.

За його словами, наступний крок – це підготовка майданчика для розміщення Орєшніка на території Білорусі. Це все про нові кроки, які точно залежать від Лукашенка, звернув увагу Зеленський.

На думку президента, зараз такий момент, коли білоруси повинні розуміти всі ризики.

Зеленський про ретранслятори дронів і військові навчання

За словами Володимира Зеленського, зараз ретранслятори сучасних дронів Shahed – це вже нова техніка, яка з’явилася на території Білорусі, допомагає атакувати наших людей та енергетику.

Він уточнив, що саме завдяки цим ретрансляторам триває коригування. Як стверджує президент, українська сторона зробила все, щоб трьох-чотирьох вже не було. Він наголосив, що це було необхідно зробити, тому що Росія використовувала реактивні дрони, але не тільки через Білорусь.

– Вони йшли не тільки через їхню територію. Вони йшли за технологічної підтримки, яка здійснюється з території Білорусі, – наголосив він.

Крім цього, зазначив президент України, знову тривають розмови про військові навчання разом із Росією на території Білорусі.

– Ми подивимося, наскільки вони будуть великими. Але коли вони були дуже масовані, почався наступ на територію України. Тому все це точно великі ризики для України, – переконаний він.

На думку Володимира Зеленського, це також несе дуже великі ризики для самих білорусів.

