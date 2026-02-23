Силы обороны поразили район сосредоточения ракетного подразделения, логистические объекты и пункты управления российских войск на временно оккупированной территории Украины.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ по итогам ударов в ночь на 23 февраля.

Поражение сосредоточения ракетного подразделения РФ

По информации Генштаба, ВСУ нанесли удар по району сосредоточения ракетного дивизиона 15 отдельной береговой ракетной бригады Черноморского флота России (имеет на вооружении БРК Бастион) во временно оккупированном Крыму.

– Зафиксированы поражения целей. Потери врага уточняются, – говорится в сообщении.

В то же время под удары Сил обороны попал склад боеприпасов российских войск из состава группировки войск Юг в районе населенного пункта Нижняя Кринка Донецкой области, сообщили в Генштабе.

Кроме этого, в районе населенного пункта Великая Новоселка ВСУ нанесли удар по складу материально-технических средств российских оккупантов.

По данным Генштаба, также Силы обороны атаковали пункт управления беспилотниками десантно-штурмового полка российской армии в районе населенного пункта Покровка в Николаевской области.

Как добавили в Генштабе ВСУ, потери России и окончательные масштабы нанесенного ущерба уточняются.

