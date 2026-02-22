Силы обороны с помощью дронов поразили два зенитных ракетных комплекса Тор российских войск и нефтебазу на временно оккупированной территории Украины.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр), опубликовав соответствующую видеозапись с работой украинских защитников.

Поражение ЗРК ТОР и нефтебазы РФ

По словам командующего, украинские защитники атаковали два ЗРК Тор в Донецке и вблизи Мариуполя.

В частности, первый зенитный ракетный комплекс поразили на расстоянии одного км от оккупированного Донецка, а второй – в населенном пункте Тополино Мариупольского района.

– Прикурили и нефтебазу в Луганске. ТОРы добыли пилоты 6 бата 414 обр СБС и 1 отдельного центра СБС при координации КЦ middle strike СБС. Нефтебаза – Птахи 1 оц СБС, – говорится в сообщении.

Мадяр подчеркнул, что методическое выявление и уничтожение составляющих системы противовоздушной обороны российских войск дальней, средней и ближней дальности – один из приоритетов Птиц Сил беспилотных систем ВСУ.

