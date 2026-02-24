Четыре года полномасштабной войны с врагом украинцы держатся. Несмотря ни на что, защитники крепко стоят, а тыл обеспечивает экономику и активно волонтерит в пользу фронта. Среди бизнесов – есть те, которые поддерживают военных через фонды, а есть те, кто выбрал путь адресной помощи.

Авиакомпания Украинские вертолеты за время полномасштабного вторжения направила почти 324 млн грн на благотворительность. И делает это именно адресно по трем направлениям помощи:

передает технику и оборудование боевым подразделениям Сил обороны Украины;

обеспечивает реабилитацию ветеранов;

выделяет средства для семей погибших защитников.

Усиление войска: совместная работа на результат

Поддержка армии стала неотъемлемой частью ежедневной работы бизнеса. В штате авиакомпании даже создали отдельный отдел поддержки УБД и членов семей погибших, который занимается обработкой запросов, закупает и передает необходимое имущество.

Сейчас смотрят

Начиная с 2022 года, сотрудники авиакомпании Украинские вертолеты закрыли запросы 33 различных воинских частей. Сумма, которую коллектив авиакомпании во главе с Владимиром Ткаченко направил на усиление украинской армии, уже превышает 222 млн грн.

Это десятки автомобилей, квадроциклов, сотни дронов, РЭБы различного действия, 3D-принтеры, сенсорные столы для планирования операций, разнообразное энергетическое оборудование, инструменты и расходные материалы.

– Помогали, помогаем и будем помогать, – говорит глава Совета директоров авиакомпании Украинские вертолеты Владимир Ткаченко.

Украинский бизнес должен быть рядом

Среди социальных инициатив — Почтение героям и Детям наших защитников. Это те направления помощи, которые не ждут окончания войны. Их невозможно отложить на потом.

Раненые военнослужащие нуждаются во внимании, реабилитации и медицинском сопровождении. Авиакомпания регулярно финансирует оздоровление, реабилитацию, адресно поддерживает ветеранов. К примеру, в 2026 году уже оплатила пребывание двух ветеранов в реабилитационном центре Аурум.

Кроме этого, еще оплачивала операции по очному протезированию, покупала вертикализатор, чтобы поставить участника боевых действий на ноги, неоднократно организовывала концерты для ветеранов и поддерживала проведение первого ветеранского марш-броска Carpathian YOMP на Прикарпатье.

Благотворительная платформа Детям наших защитников, которую авиакомпания основала в прошлом году совместно с Министерством ветеранов, Государственной службой по делам детей и Международной торговой палатой (ICC Ukraine), стала всеукраинской инициативой.

В этом проекте уже почти 90 благотворителей исполняют мечты детей, которые потеряли обоих своих самых дорогих. Здесь нет общих бюджетов, каждый лично общается со своими подопечными и по-своему их поддерживает.

Сама же авиакомпания в настоящее время опекает 50 детей-сирот погибших военнослужащих из столицы, Киевской и Полтавской областей. Коллектив ежемесячно дарит им подарки или оплачивает их обучение, кружки на сумму по 10 тыс. грн каждому, а также регулярно организует различные тематические мероприятия.

В начале этого года подопечные Украинских вертолетов дети провели неделю в лагере в Карпатах.

Два года подряд перед 1 сентября организовывали массовые мероприятия для 1,5 тыс. детей защитников и дарили сертификаты для покупки всего необходимого к началу учебного года.

В авиакомпании Украинские вертолеты убеждены, что без социальной составляющей не может существовать бизнес в стране, которая воюет и защищается от агрессора.

Поддерживать ветеранов и семьи погибших военнослужащих — значит продолжать то, во что они верили, а также строить то общество, ради которого они воевали.

Фото: Украинские вертолеты

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.