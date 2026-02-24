Чотири роки повномасштабної війни з ворогом українці тримаються. Попри все, захисники міцно стоять, а тил забезпечує економіку та активно волонтерить на користь фронту. Серед бізнесів – є ті, які підтримують військо через фонди, а є ті, хто обрав шлях адресної допомоги.

Авіакомпанія Українські вертольоти за час повномасштабного вторгнення скерувала майже 324 млн грн на благодійність. І робить це саме адресно за трьома напрямами допомоги:

передає техніку та обладнання бойовим підрозділам Сил оборони України;

забезпечує реабілітацію ветеранів;

виділяє кошти для родин загиблих захисників.

Посилення війська: спільна робота на результат

Підтримка армії стала невід’ємною частиною щоденної роботи бізнесу. У штаті авіакомпанії навіть створили окремий відділ підтримки УБД та членів родин загиблих, який займається опрацюванням запитів, закуповує і передає необхідне майно.

Починаючи з 2022 року, працівники авіакомпанії Українські вертольоти закрили запити 33 різних військових частин. Сума, яку колектив авіакомпанії на чолі з Володимиром Ткаченком спрямував на підсилення українського війська, вже перевищує 222 млн грн.

Це десятки автомобілів, квадроциклів, сотні дронів, РЕБи різної дії, 3D-принтери, сенсорні столи для планування операцій, різноманітне енергетичне обладнання, інструменти та витратні матеріали.

– Допомагали, допомагаємо і будемо допомагати, — каже очільник Ради директорів авіакомпанії Українські вертольоти Володимир Ткаченко.

Український бізнес має бути поруч

Серед соціальних ініціатив — Шана героям та Дітям наших захисників. Це ті напрями допомоги, які не чекають до закінчення війни. Їх неможливо відкласти на потім.

Поранені військовослужбовці потребують уваги, реабілітації та медичного супроводу. Авіакомпанія регулярно фінансує оздоровлення, реабілітацію, адресно підтримує ветеранів. До прикладу, у 2026 році вже оплатила перебування двох ветеранів в реабілітаційному центрі Аурум.

Крім цього, ще оплачувала операції із очного протезування, купувала вертикалізатор, щоб поставити учасника бойових дій на ноги, неодноразово організовувала концерти для ветеранів та підтримувала проведення першого ветеранського марш-кидка Carpathian YOMP на Прикарпатті.

Благодійна платформа Дітям наших захисників, яку авіакомпанія заснувала минулого року спільно з Міністерством ветеранів, Державною службою у справах дітей та Міжнародною торговою палатою (ICC Ukraine), стала всеукраїнською ініціативою.

У цьому проєкті вже майже 90 благодійників виконують мрії дітей, які втратили обох своїх найдорожчих. Тут немає спільних бюджетів, кожен особисто спілкується зі своїми підопічними та по-своєму їх підтримує.

Сама ж авіакомпанія опікується нині 50 дітьми-сиротами загиблих військовослужбовців зі столиці, Київщини та Полтавщини. Колектив щомісяця дарує їм подарунки або оплачує їх навчання, гуртки на суму по 10 тис. грн кожному, а також організовує регулярно різні тематичні заходи.

На початку цього року підопічні Українських вертольотів діти провели тиждень у таборі в Карпатах.

Два роки поспіль перед 1 вересня організовували масові дійства для 1,5 тис. дітей захисників і дарували сертифікати для купівлі всього необхідного до початку навчального року.

В авіакомпанії Українські вертольоти переконані, що без соціального складника не може існувати бізнес в країні, яка воює та захищається від агресора.

Підтримуючи ветеранів та родини загиблих військовослужбовців — означає продовжувати те, у що вони вірили, а також будувати те суспільство, заради якого вони воювали.

Фото: Українські вертольоти

