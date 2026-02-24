В свободном мире не должно быть места российской нефти, планам вторжения или любым преступникам из РФ.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к Европейскому парламенту 24 февраля 2026 года.

Зеленский о защите от России

По мнению президента, необходимо продолжать решительно применять весь спектр мер защиты от России, в частности, вводить жесткие санкции и осуществлять реальную поддержку жизни после вражеских ударов.

Как отметил Зеленский, каждый в Европейском парламенте понимает, что именно лишает российского диктатора Владимира Путина денег и позволяет ему затягивать полномасштабную войну против Украины.

Президент Украины подчеркнул, что в свободном мире не должно быть места российской нефти, танкерам, банкам, санкциям, планам вторжения или любым военным преступникам.

Как утверждает Зеленский, пришло время полностью запретить всем участникам российской агрессии въезд на территорию стран Европы.

