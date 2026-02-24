Нет — российской нефти, нет — преступникам: Зеленский обратился к Европарламенту
- Владимир Зеленский во время обращения к Европарламенту призвал к полной изоляции агрессора, включая запрет на российскую нефть и въезд для всех участников войны.
- Президент подчеркнул, что только жесткие санкции и лишение Путина финансовых ресурсов смогут остановить затяжную агрессию против Украины.
В свободном мире не должно быть места российской нефти, планам вторжения или любым преступникам из РФ.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к Европейскому парламенту 24 февраля 2026 года.
Зеленский о защите от России
По мнению президента, необходимо продолжать решительно применять весь спектр мер защиты от России, в частности, вводить жесткие санкции и осуществлять реальную поддержку жизни после вражеских ударов.
Как отметил Зеленский, каждый в Европейском парламенте понимает, что именно лишает российского диктатора Владимира Путина денег и позволяет ему затягивать полномасштабную войну против Украины.
Президент Украины подчеркнул, что в свободном мире не должно быть места российской нефти, танкерам, банкам, санкциям, планам вторжения или любым военным преступникам.
Как утверждает Зеленский, пришло время полностью запретить всем участникам российской агрессии въезд на территорию стран Европы.