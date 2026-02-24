Украине нужна не пауза в боевых действиях, а окончание войны — Зеленский
- Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости не просто поставить боевые действия на паузу, а завершить войну.
- Он считает, что Донбасс - это не все, чего хочет Россия и ей нельзя доверять.
- При этом президент обратил внимание на несоответствие заявлений РФ действительности - страна-агрессор преувеличивает свои успехи на фронте.
Зеленский о необходимости завершить войну
В интервью Financial Times президент Владимир Зеленский сказал, что Украина нуждается не в паузе в боевых действиях, а в завершении войны, подчеркнув, что передача Донбасса России не остановит войну.
– Честно говоря, я не верю, что это все, к чему стремится Россия. Наше отступление из Донбасса, и тогда война закончится. Россия является Россией, и знаете, ей нельзя доверять, – сказал президент.
Зеленский добавил, что Москва мобилизует по 40 тыс. военных в месяц и терпит потери около 35 тыс. человек, отметив, что пауза нужна России не меньше, чем Украине:
– Пауза нужна им не меньше, чем нам. Украина нуждается в прекращении огня — вчера, сегодня, завтра… Война может начаться снова. Остановка огня может сорваться. Нам не нужна пауза. Нам нужен конец войны,- сказал он в интервью.
Президент отметил, что по оценкам украинской разведки медленное продвижение России на фронте в 2025 году стоило в среднем 167 человек на километр оккупированной территории, в то время как там, где РФ заявляет об удержании позиций, реального контроля нет.
По его словам, при этом украинские войска продвинулись на юго-восточном фронте, частично благодаря запрету на несанкционированное использование российскими силами спутниковой системы Starlink компании Илона Маска.
– Вы сразу видите, что они занимают, а что нет. Там, где они заявляют, что держат позиции, вы видите, что ничего не держат… Напротив, мы продвинулись, – сказал Зеленский.