Украина нуждается в завершении войны, а не в паузе в боевых действиях, заявил Владимир Зеленский.

Зеленский о необходимости завершить войну

В интервью Financial Times президент Владимир Зеленский сказал, что Украина нуждается не в паузе в боевых действиях, а в завершении войны, подчеркнув, что передача Донбасса России не остановит войну.

– Честно говоря, я не верю, что это все, к чему стремится Россия. Наше отступление из Донбасса, и тогда война закончится. Россия является Россией, и знаете, ей нельзя доверять, – сказал президент.

Сейчас смотрят

Зеленский добавил, что Москва мобилизует по 40 тыс. военных в месяц и терпит потери около 35 тыс. человек, отметив, что пауза нужна России не меньше, чем Украине:

– Пауза нужна им не меньше, чем нам. Украина нуждается в прекращении огня — вчера, сегодня, завтра… Война может начаться снова. Остановка огня может сорваться. Нам не нужна пауза. Нам нужен конец войны,- сказал он в интервью.

Президент отметил, что по оценкам украинской разведки медленное продвижение России на фронте в 2025 году стоило в среднем 167 человек на километр оккупированной территории, в то время как там, где РФ заявляет об удержании позиций, реального контроля нет.

По его словам, при этом украинские войска продвинулись на юго-восточном фронте, частично благодаря запрету на несанкционированное использование российскими силами спутниковой системы Starlink компании Илона Маска.

– Вы сразу видите, что они занимают, а что нет. Там, где они заявляют, что держат позиции, вы видите, что ничего не держат… Напротив, мы продвинулись, – сказал Зеленский.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.