Ні — російській нафті, ні — злочинцям: Зеленський звернувся до Європарламенту
- Володимир Зеленський під час звернення до Європарламенту закликав до повної ізоляції агресора, включаючи заборону на російську нафту та в'їзд для всіх учасників війни.
- Президент наголосив, що лише жорсткі санкції та позбавлення Путіна фінансових ресурсів зможуть зупинити затяжну агресію проти України.
У вільному світі не повинно бути місця російській нафті, планам вторгнення або будь-яким злочинцям з РФ.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення до Європейського парламенту 24 лютого 2026 року.
Зеленський про захист від Росії
На думку президента, необхідно продовжувати рішуче застосовувати весь спектр заходів захисту від Росії, зокрема, запроваджувати жорсткі санкції та здійснювати реальну підтримку життя після ворожих ударів.
Як зазначив Зеленський, кожен в Європейському парламенті розуміє, що саме не дає російському диктатору Володимиру Путіну грошей і дозволяє йому затягувати повномасштабну війну проти України.
Президент України наголосив, що у вільному світі не повинно бути місця російській нафті, танкерам, банкам, санкціям, планам вторгнення або будь-яким військовим злочинцям.
Як стверджує Зеленський, настав час повністю заборонити всім учасникам російської агресії в’їзд на територію країн Європи.