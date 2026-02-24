В течение суток 24 февраля российские войска продолжили обстрелы газодобывающей инфраструктуры группы Нафтогаз.

На этот раз под удар беспилотников попал объект в Харьковской области, его работа остановлена.

Об этом во вторник, 24 февраля, сообщили в группе Нафтогаз.

Россия атакует объекты группы Нафтогаз на Харьковщине

— Атака продолжается. Зафиксированы повреждения. Работа объекта остановлена. Сразу после завершения воздушной тревоги специалисты компании совместно с подразделениями ГСЧС смогут приступить к ликвидации последствий обстрелов, — отметил председатель правления Нафтогаза Сергей Корецкий.

По его словам, с начала года российские войска осуществили 26 атак на объекты группы Нафтогаз.

Напомним, 20 февраля российские войска в очередной раз атаковали нефтегазовую инфраструктуру группы Нафтогаз в Полтавской области.

В ходе полномасштабного вторжения Россия нанесла 401 удар по инфраструктуре группы Нафтогаз. В 2025 году было зафиксировано 229 атак.

Самым тяжелым за прошлый год был октябрь. В течение месяца по инфраструктуре группы было нанесено 25 комбинированных атак.

Атаки РФ привели к потерям собственной добычи, из-за чего Нафтогаз был вынужден импортировать дополнительные объемы газа для стабильного прохождения отопительного сезона.

С начала полномасштабного вторжения 312 сотрудников Нафтогаза погибли от рук врага.

