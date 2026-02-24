Объект остановлен, есть повреждения: РФ атакует газодобычу в Харьковской области
- В течение суток российские войска атакуют беспилотниками газодобывающий объект группы Нафтогаз в Харьковской области, его работа остановлена.
- С начала года российские войска осуществили 26 атак на объекты группы Нафтогаз.
В течение суток 24 февраля российские войска продолжили обстрелы газодобывающей инфраструктуры группы Нафтогаз.
На этот раз под удар беспилотников попал объект в Харьковской области, его работа остановлена.
Об этом во вторник, 24 февраля, сообщили в группе Нафтогаз.
Россия атакует объекты группы Нафтогаз на Харьковщине
— Атака продолжается. Зафиксированы повреждения. Работа объекта остановлена. Сразу после завершения воздушной тревоги специалисты компании совместно с подразделениями ГСЧС смогут приступить к ликвидации последствий обстрелов, — отметил председатель правления Нафтогаза Сергей Корецкий.
По его словам, с начала года российские войска осуществили 26 атак на объекты группы Нафтогаз.
Напомним, 20 февраля российские войска в очередной раз атаковали нефтегазовую инфраструктуру группы Нафтогаз в Полтавской области.
В ходе полномасштабного вторжения Россия нанесла 401 удар по инфраструктуре группы Нафтогаз. В 2025 году было зафиксировано 229 атак.
Самым тяжелым за прошлый год был октябрь. В течение месяца по инфраструктуре группы было нанесено 25 комбинированных атак.
Атаки РФ привели к потерям собственной добычи, из-за чего Нафтогаз был вынужден импортировать дополнительные объемы газа для стабильного прохождения отопительного сезона.
С начала полномасштабного вторжения 312 сотрудников Нафтогаза погибли от рук врага.