Упродовж доби, 24 лютого, російські війська продовжують обстріли газовидобувної інфраструктури групи Нафтогаз.

Цього разу під удар безпілотників потрапив об’єкт у Харківській області, його робота зупинена.

Про це у вівторок, 24 лютого, повідомили у групі Нафтогаз.

Зараз дивляться

Росія атакує об’єкти групи Нафтогаз на Харківщині

– Атака триває. Зафіксовано пошкодження. Роботу об’єкта зупинено. Відразу після завершення повітряної тривоги фахівці компанії спільно з підрозділами ДСНС зможуть приступити до ліквідації наслідків обстрілів, – зазначив голова правління Нафтогазу Сергій Корецький.

За його словами, від початку року російські війська здійснили 26 атак на об’єкти групи Нафтогаз.

Нагадаємо, 20 лютого російські війська вчергове атакували нафтогазову інфраструктуру групи Нафтогаз у Полтавській області.

Протягом повномасштабного вторгнення Росія завдала 401 удар по інфраструктурі групи Нафтогаз. У 2025 році було зафіксовано 229 атак.

Найважчим за минулий рік був жовтень. Упродовж місяця по інфраструктурі групи було завдано 25 комбінованих атак.

Атаки РФ спричинили втрати власного видобутку, через що Нафтогаз мусив імпортувати додаткові обсяги газу для стабільного проходження опалювального сезону.

Від початку повномасштабного вторгнення 312 працівників Нафтогазу загинули від рук ворога.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.