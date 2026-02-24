Президент ЕК анонсировала в марте энергетический Рамштайн

Украина и европейские партнеры в марте проведут встречу по вопросам энергетики, так называемый энергетический Рамштайн.

Об этом в Киеве президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским и председателем Европейского Совета Антониу Коштой.

Энергетический Рамштайн для Украины

По словам Урсулы фон дер Ляйен, Европейская Комиссия является крупнейшим донором энергетической поддержки для Украины. С начала полномасштабной войны Евросоюз предоставил более 11 тыс. генераторов.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что поддержка украинцев будет продолжаться.

По ее словам, уже разработан план на следующую зиму 2026-2027 годов. Этот план предусматривает помощь в размере €920 млн на стабилизацию энергетической системы в Украине. В частности, деньги направят на стабильное поступление электроэнергии по всей стране.

Однако еще предстоит провести большую координационную работу, ведь Украина нуждается во многих различных товарах.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, еврокомиссар по вопросам энергетики и жилищного хозяйства Дан Йоргенсен и вице-премьер-министр Украины Денис Шмыгаль проведут так называемый энергетический Рамштайн в марте.

Цель встречи — обеспечить координацию и максимально гибкую работу со стороны ЕС и Украины, подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

