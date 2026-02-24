Україна та європейські партнери у березні проведуть зустріч з питань енергетики, так званий енергетичний Рамштайн.

Про це у Києві президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила на спільній пресконференції із президентом Володимиром Зеленським та головою Європейської Ради Антоніу Коштою.

Енергетичний Рамштайн для України

За словами Урсули фон дер Ляєн, Європейська Комісія є найбільшим донором енергетичної підтримки для України. Від початку повномасштабної війни Євросоюз надав понад 11 тис. генераторів.

Президентка Єврокомісії наголосила, що підтримка українців буде продовжуватися.

За її словами, вже розроблено план на наступну зиму 2026–2027 років. Цей план передбачає допомогу у €920 млн на стабілізацію енергетичної системи в Україні. Зокрема, гроші спрямують на стабільне надходження електроенергії по всій країні.

Проте ще треба провести багато координаційної роботи, адже Україна потребує багато різних товарів.

За словами Урсули фон дер Ляєн, єврокомісар з питань енергетики та житлового господарства Дан Йоргенсен та віцепремʼєр-міністр України Денис Шмигаль проведуть так званий енергетичний Рамштайн у березні.

Мета зустрічі — забезпечити координацію і максимально гнучку роботу з боку ЄС й України, наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Джерело : Офіс президента

