Европарламент принял резолюцию к годовщине полномасштабного вторжения РФ, в которой подчеркнул, что в своей захватнической войне агрессор должен потерпеть поражение, а Украина – победить и стать членом Евросоюза.

Об этом говорится в тексте резолюции ЕП.

Резолюция Европарламента по Украине: что известно

В ЕП отметили, что Украина имеет неотъемлемое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Там также подтвердили свою твердую убежденность, что агрессия России должна потерпеть поражение, а Украина – победить.

Евродепутаты отметили, что “Россия, ее руководство и ее союзники, такие как белорусский режим, несут полную ответственность за войну, военные преступления и преступление агрессии, и (Европарламент) призывает привлечь их к полной ответственности”.

– Европарламент подтверждает, что будущее Украины – в ЕС; признает европейскую интеграцию Украины стратегическим приоритетом для ЕС и призывает ЕС и его государства-члены готовиться к будущему расширению путем внедрения внутренних реформ и разработки четкой стратегии расширения, – говорится в тексте документа.

Напомним, Европарламент 24 февраля проводит торжественное внеочередное заседание, посвященное четвертой годовщине российского полномасштабного вторжения.

Президент Владимир Зеленский во время обращения к Европарламенту призвал к полной изоляции агрессора, включая запрет на российскую нефть и въезд для всех участников войны.

