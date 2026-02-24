Резолюция Европарламента: Украина должна победить в войне и присоединиться к ЕС
- Европарламент официально заявил, что Россия должна потерпеть поражение, а Украина – победить в войне.
- Будущее Украины определено как стратегически связанное с членством в Европейском Союзе.
- РФ, ее руководство и союзники признаны ответственными за агрессию, военные преступления и преступления войны.
Европарламент принял резолюцию к годовщине полномасштабного вторжения РФ, в которой подчеркнул, что в своей захватнической войне агрессор должен потерпеть поражение, а Украина – победить и стать членом Евросоюза.
Об этом говорится в тексте резолюции ЕП.
Резолюция Европарламента по Украине: что известно
В ЕП отметили, что Украина имеет неотъемлемое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.
Там также подтвердили свою твердую убежденность, что агрессия России должна потерпеть поражение, а Украина – победить.
Евродепутаты отметили, что “Россия, ее руководство и ее союзники, такие как белорусский режим, несут полную ответственность за войну, военные преступления и преступление агрессии, и (Европарламент) призывает привлечь их к полной ответственности”.
– Европарламент подтверждает, что будущее Украины – в ЕС; признает европейскую интеграцию Украины стратегическим приоритетом для ЕС и призывает ЕС и его государства-члены готовиться к будущему расширению путем внедрения внутренних реформ и разработки четкой стратегии расширения, – говорится в тексте документа.
Напомним, Европарламент 24 февраля проводит торжественное внеочередное заседание, посвященное четвертой годовщине российского полномасштабного вторжения.
Президент Владимир Зеленский во время обращения к Европарламенту призвал к полной изоляции агрессора, включая запрет на российскую нефть и въезд для всех участников войны.