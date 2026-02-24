Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію Підтримка тривалого миру в Україні, у якій закликала до негайного припинення вогню та наголосила на необхідності дотримання суверенітету і територіальної цілісності України.

За документ проголосували 107 держав, проти висловилися 12 країн, ще 51 країна утрималася.

Резолюція ООН щодо тривалого миру в Україні

– Я вітаю сьогоднішнє ухвалення резолюції Генеральної Асамблеї ООН Підтримка тривалого миру в Україні, ініційованої Україною. У визначальні моменти міжнародна спільнота має бути чіткою у своїй позиції. Сьогодні саме такий момент. Для нас це не просто чергове голосування. Це підтвердження того, що Україна не є сам на сам — і що принципи Статуту ООН і надалі мають значення, – наголосив очільник МЗС України Андрій Сибіга.

Проти резолюції проголосували Росія, Білорусь, Буркіна-Фасо, Бурунді, Куба, Північна Корея, Еритрея, Іран, Малі, Нікарагуа, Нігер і Судан. США утримались.

Зараз дивляться

I welcome today’s adoption of the UN GA resolution “Support for lasting peace in Ukraine” initiated by Ukraine. At defining moments, the international community must be clear. Today, it is. For us, this is not just another vote. It is a reaffirmation that Ukraine is not alone —… pic.twitter.com/tmd0mG17OU — Andrii Sybiha ???????? (@andrii_sybiha) February 24, 2026

У тексті документа зазначено, що повномасштабна агресія Російської Федерації проти України триває вже чотири роки. Вона спричиняє руйнівні й довгострокові наслідки для країни, регіональної та світової стабільності.

Генеральна Асамблея підтвердила тверду відданість суверенітету, незалежності, єдності й територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, зокрема територіальних вод.

У резолюції також зафіксовано глибоке занепокоєння через посилення атак РФ на цивільних осіб, цивільну інфраструктуру та об’єкти критично важливої енергетики та через суттєве погіршення гуманітарної ситуації.

Документ містить привітання зусиль Сполучених Штатів, європейських держав та інших країн, які спрямовані на припинення війни.

Генасамблея ООН закликала до негайного, повного й безумовного припинення вогню між Росією та Україною.

У документі повторено заклик до всеосяжного, справедливого і тривалого миру відповідно до норм міжнародного права, зокрема Статуту ООН.

Окремий пункт резолюції передбачає вимогу щодо повного обміну військовополоненими, звільнення всіх незаконно утримуваних осіб і повернення інтернованих та примусово переміщених або депортованих цивільних, зокрема дітей, як важливого кроку для зміцнення довіри.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час звернення до Європарламенту закликав до повної ізоляції країни-агресора Росії, включаючи заборону на російську нафту та в’їзд для всіх учасників війни.

Джерело : Укрінформ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.