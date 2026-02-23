Во вторник, 24 февраля, в Киеве введут временные ограничения дорожного движения в связи с прибытием иностранных делегаций в четвертую годовщину полномасштабной войны.

Об этом предупредили в Управлении государственной охраны Украины и КГГА.

— 24 февраля, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, — отметили в УГО.

Как будет работать метро Киева 24 февраля

Как уточнили в КГГА, станция метро Майдан Независимости не будет работать на вход и выход для пассажиров с начала движения и примерно до 11:00.

Однако пересадочный узел Майдан Независимости — Крещатик будет работать в обычном режиме.

Ограничения движения общественного транспорта в Киеве 24 февраля

В расписании движения наземного пассажирского транспорта в Киеве 24 февраля также произошли изменения:

автобус № 6ТР будет курсировать от Минского массива до Воздухофлотского путепровода (ориентировочно до 13:30 и с 16:30 до 18:00, под номером 6АР);

будет курсировать от Минского массива до Воздухофлотского путепровода (ориентировочно до 13:30 и с 16:30 до 18:00, под номером 6АР); автобус № 62 – от Ботанического сада до железнодорожного вокзала Центральный (ориентировочно до 11:00, под номером 62А);

– от Ботанического сада до железнодорожного вокзала Центральный (ориентировочно до 11:00, под номером 62А); автобусы № 110 и № 111 – от ул. Милославской и Дарницкой площади до Гаванского моста по привычным маршрутам, далее – ул. Набережно-Крещатицкая, ул. Нижний Вал, ул. Константиновская, ул. Верхний Вал, станция метро Контрактовая площадь. В обратном направлении – ул. Верхний Вал – Подольский мостовой переход – далее по привычным маршрутам (под номерами 110А и 111А, ориентировочно до 12:00);

– от ул. Милославской и Дарницкой площади до Гаванского моста по привычным маршрутам, далее – ул. Набережно-Крещатицкая, ул. Нижний Вал, ул. Константиновская, ул. Верхний Вал, станция метро Контрактовая площадь. В обратном направлении – ул. Верхний Вал – Подольский мостовой переход – далее по привычным маршрутам (под номерами 110А и 111А, ориентировочно до 12:00); автобусы № 114 – от ул. Милославской до Гаванского моста по привычному маршруту, далее – ул. Набережно-Крещатицкая, ул. Нижний Вал, ул. Константиновская, ул. Верхний Вал, ст. м. Контрактовая площадь. В обратном направлении – ул. Верхний Вал – Подольский мостовой переход – ул. Петра Вершигоры – просп. Романа Шухевича – просп. Красной Калины – далее по обычному маршруту (под номером 114А, ориентировочно до 12:00).

Пассажиров призвали учитывать эти изменения при планировании поездок.

Стоит отметить, что 24 февраля в Киев прибудут с визитом президент Европейского Совета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Планируется ряд мероприятий в четвертую годовщину полномасштабной агрессии РФ против Украины.

Кроме того, 24 февраля Совет Безопасности ООН соберется на специальное заседание, посвященное последствиям четырех лет полномасштабной войны в Украине.

