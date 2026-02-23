У вівторок, 24 лютого, у Києві запровадять тимчасові обмеження дорожнього руху у зв’язку з прибуттям іноземних делегацій у четверту річницю повномасштабної війни.

Про це попередили в Управлінні державної охорони України та КМДА.

— 24 лютого, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, – зазначили в УДО.

Як працюватиме метро Києві 24 лютого

Як уточнили в КМДА, станція метро Майдан Незалежності не працюватиме на вхід і вихід для пасажирів з початку руху та приблизно до 11:00.

Проте пересадковий вузол Майдан Незалежності – Хрещатик працюватиме у звичайному режимі.

Обмеження руху громадського транспорту в Києві 24 лютого

У розкладі руху наземного пасажирського транспорту в Києві 24 лютого також відбулися зміни:

автобус № 6ТР курсуватиме від Мінського масиву до Повітрофлотського шляхопроводу (орієнтовно до 13:30 та з 16:30 до 18:00, під номером 6АР);

курсуватиме від Мінського масиву до Повітрофлотського шляхопроводу (орієнтовно до 13:30 та з 16:30 до 18:00, під номером 6АР); автобус № 62 – від Ботанічного саду до залізничного вокзалу Центральний (орієнтовно до 11:00, під номером 62А);

– від Ботанічного саду до залізничного вокзалу Центральний (орієнтовно до 11:00, під номером 62А); автобуси № 110 та № 111 – від вул. Милославської та Дарницької площі до Гаванського мосту за звичними маршрутами, далі – вул. Набережно-Хрещатицька, вул. Нижній Вал, вул. Костянтинівська, вул. Верхній Вал, станція метро Контрактова площа. У зворотному напрямку – вул. Верхній Вал – Подільський мостовий перехід – далі за звичними маршрутами (під номерами 110А та 111А, орієнтовно до 12:00);

– від вул. Милославської та Дарницької площі до Гаванського мосту за звичними маршрутами, далі – вул. Набережно-Хрещатицька, вул. Нижній Вал, вул. Костянтинівська, вул. Верхній Вал, станція метро Контрактова площа. У зворотному напрямку – вул. Верхній Вал – Подільський мостовий перехід – далі за звичними маршрутами (під номерами 110А та 111А, орієнтовно до 12:00); автобуси № 114 – від вул. Милославської до Гаванського мосту за звичним маршрутом, далі – вул. Набережно-Хрещатицька, вул. Нижній Вал, вул. Костянтинівська, вул. Верхній Вал, ст. м. Контрактова площа. У зворотному напрямку – вул. Верхній Вал – Подільський мостовий перехід – вул. Петра Вершигори – просп. Романа Шухевича – просп. Червоної Калини – далі за звичним маршрутом (під номером 114А, орієнтовно до 12:00).

Пасажирів закликали враховувати ці зміни під час планування поїздок.

Варто зазначити, що 24 лютого до Києва прибудуть з візитом президент Європейської Ради Антоніу Кошта та глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Планується низка заходів у четверту річницю повномасштабної агресії РФ проти України.

Крім того, 24 лютого Рада Безпеки ООН збереться на спеціальне засідання, присвячене наслідкам чотирьох років повномасштабної війни в Україні.

