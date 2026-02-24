Готово новое решение Украины относительно новых санкций против российских субъектов и организаций, органов так называемых оккупационных администраций, которые поддерживают агрессию РФ и оккупацию украинских территорий.

Зеленский о новом решении относительно санкций против РФ

Президент Украины сообщил о новом решении относительно санкций против 29 российских субъектов и 15 российских организаций и органов так называемых оккупационных администраций.

— Они поддерживают российскую агрессию и оккупацию украинских территорий, распространяют российскую пропаганду и извращают историю и реальные факты, воруют наши документы из архивов и культурные ценности музеев и заповедников временно оккупированного полуострова Крым, — написал глава государства в Telegram.

Он подчеркнул, что россияне имеют давнюю традицию использования исторической лжи, манипуляций и умалчиваний в качестве оружия.

— Но нет такого российского оружия, которое мы не научились бы уничтожать, и это их идеологическое оружие тоже преодолеем. Санкции – один из инструментов, — добавил президент.

Сейчас идет работа над синхронизацией санкций в международных юрисдикциях, а вся соответствующая информация будет передана партнерам для дальнейшей работы, сообщил Зеленский.

