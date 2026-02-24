Україна запроваджує санкції проти 29 субʼєктів РФ і 15 організацій на ТОТ — Зеленський
- Президент Володимир Зеленський повідомив про рішення щодо нових санкцій проти РФ.
- Воно стосується 29 російських суб'єктів та 15 російських організацій та органів так званих окупаційних адміністрацій.
- Глава держави наголосив, що вони підтримують агресію РФ та окупацію українських територій, поширюють російську пропаганду та перекручують історію та реальні факти.
Готове нове рішення України проти російських субʼєктів та організацій, органів так званих окупаційних адміністрацій, які підтримують агресію РФ та окупацію українських територій.
Зеленський про нове рішення щодо санкцій проти РФ
Президент України повідомив, про нове рішення щодо санкцій проти 29 російських субʼєктів і 15 російських організацій та органів так званих окупаційних адміністрацій.
– Вони підтримують російську агресію та окупацію українських територій, поширюють російську пропаганду й перекручують історію та реальні факти, крадуть наші документи з архівів і культурні цінності з музеїв та заповідників тимчасово окупованого півострова Крим, – написав глава держави у Telegram.
Він наголосив, що росіяни мають давню традицію використання історичної неправди, маніпуляцій та замовчувань як зброї.
– Але немає такої російської зброї, яку б ми не навчилися знищувати, і цю їхню ідеологічну зброю теж здолаємо. Санкції – один з інструментів, – додав президент.
Наразі ведеться робота над синхронізацією санкцій у міжнародних юрисдикціях, а уся відповідна інформація буде передана партнерам для подальшої роботи, повідомив Зеленський.