Україна потребує завершення війни, а не паузи в бойових діях, заявив Володимир Зеленський.

Зеленський про потребу завершити війну

– Чесно кажучи, я не вірю, що це все, чого прагне Росія. Наш відступ із Донбасу — і тоді війна закінчиться. Росія є Росією, і знаєте, їй не можна довіряти, – сказав президент.

Він зауважив, що, за оцінками української розвідки, повільне просування Росії на фронті у 2025 році коштувало в середньому 167 осіб на кілометр окупованої території, водночас там, де РФ заявляє про утримання позицій, реального контролю немає.

Натомість українські війська просунулися на південно-східному фронті частково завдяки забороні на несанкціоноване використання російськими силами супутникової системи Starlink.

– Ви одразу бачите, що вони займають, а що ні. Там, де вони заявляють, що тримають позиції, ви бачите, що нічого не тримають…Навпаки, ми просунулися, – наголосив Зеленський.

Він додав, що Москва мобілізує по 40 тис. військових на місяць, водночас втрачаючи за цей час близько 35 тис. осіб. Тож пауза потрібна Росії не менше, ніж Україні:

– Пауза потрібна їм не менше, ніж нам. Україна потребує припинення вогню — вчора, сьогодні, завтра…Війна може початися знову. Припинення вогню може зірватися. Нам не потрібна пауза. Нам потрібен кінець війни, – підкреслив президент.

