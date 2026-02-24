Зеленский о восстановлении Дружбы: Орбан должен говорить с РФ об энергетическом перемирии
- Зеленский заявил, что кредит в €90 млрд и вопрос транзита нефти нельзя связывать.
- Россия неоднократно атаковала нефтепровод Дружба и ремонтные бригады.
- Президент призвал премьера Венгрии обратиться к Путину по поводу энергетического перемирия.
Вопросы выделения Украине кредита в размере 90 млрд евро и восстановления поврежденного российскими атаками нефтепровода Дружба не могут быть связаны.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент Владимир Зеленский.
Нефтепровод Дружба и кредит в размере 90 млрд евро
Ранее Венгрия заблокировала предоставление Украине кредита в €90 млрд от Евросоюза и угрожает продолжить блокировку до тех пор, пока Киев не возобновит транзит российской нефти через нефтепровод Дружба.
По словам Зеленского, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан должен попросить российского диктатора Владимира Путина об энергетическом перемирии для восстановления критической инфраструктуры.
— Уже не впервые премьер Венгрии что-то блокирует. И я не уверен, что речь идет одновременно о вопросе 90-миллиардного займа и нефтепровода, потому что это разные вещи. Прежде всего, трубопровод разрушила именно Россия. Поэтому если хотят заблокировать финансовую поддержку, пусть блокируют Россию, потому что не Украина является причиной разрушения нефтепровода, — отметил президент Зеленский.
Он отметил, что есть все доказательства, в частности спутниковые снимки, что именно Россия атаковала нефтепровод Дружба уже несколько раз.
Именно поэтому Виктору Орбану следует обращаться к Путину с вопросом об энергетическом перемирии.
— Поэтому Орбан пусть поговорит с Путиным об энергетическом прекращении огня или чем-то подобном. Но не может быть так, чтобы Россия что-то уничтожала, Украина восстанавливала… Когда ты восстанавливаешь что-то, а Россия снова атакует, — отметил Владимир Зеленский.
Президент также подчеркнул, что Россия неоднократно атаковала ремонтные бригады, которые прибывали ликвидировать повреждения в результате атак.
— Как только бригада, которая должна ремонтировать, приближается туда, они снова атакуют, просто чтобы убить людей. Зачем тогда восстанавливать? Ради чего — чтобы терять людей? Я считаю, что это очень высокая цена, — заявил Зеленский.