Вопросы выделения Украине кредита в размере 90 млрд евро и восстановления поврежденного российскими атаками нефтепровода Дружба не могут быть связаны.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент Владимир Зеленский.

Нефтепровод Дружба и кредит в размере 90 млрд евро

Ранее Венгрия заблокировала предоставление Украине кредита в €90 млрд от Евросоюза и угрожает продолжить блокировку до тех пор, пока Киев не возобновит транзит российской нефти через нефтепровод Дружба.

По словам Зеленского, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан должен попросить российского диктатора Владимира Путина об энергетическом перемирии для восстановления критической инфраструктуры.

— Уже не впервые премьер Венгрии что-то блокирует. И я не уверен, что речь идет одновременно о вопросе 90-миллиардного займа и нефтепровода, потому что это разные вещи. Прежде всего, трубопровод разрушила именно Россия. Поэтому если хотят заблокировать финансовую поддержку, пусть блокируют Россию, потому что не Украина является причиной разрушения нефтепровода, — отметил президент Зеленский.

Он отметил, что есть все доказательства, в частности спутниковые снимки, что именно Россия атаковала нефтепровод Дружба уже несколько раз.

Именно поэтому Виктору Орбану следует обращаться к Путину с вопросом об энергетическом перемирии.

— Поэтому Орбан пусть поговорит с Путиным об энергетическом прекращении огня или чем-то подобном. Но не может быть так, чтобы Россия что-то уничтожала, Украина восстанавливала… Когда ты восстанавливаешь что-то, а Россия снова атакует, — отметил Владимир Зеленский.

Президент также подчеркнул, что Россия неоднократно атаковала ремонтные бригады, которые прибывали ликвидировать повреждения в результате атак.

— Как только бригада, которая должна ремонтировать, приближается туда, они снова атакуют, просто чтобы убить людей. Зачем тогда восстанавливать? Ради чего — чтобы терять людей? Я считаю, что это очень высокая цена, — заявил Зеленский.

Источник : Офіс президента

