Питання виділення Україні €90 млрд кредиту та відновлення пошкодженого російськими атаками нафтопроводу Дружба не можуть бути пов’язані.

Про це на пресконференції у Києві заявив президент Володимир Зеленський.

Нафтопровід Дружба та кредит €90 млрд

Раніше Угорщина заблокувала надання Україні кредиту у €90 млрд від Євросоюзу та погрожує продовжити блокування допоки Київ не поновить транзит російської нафти нафтопроводом Дружба.

За словами Зеленського, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан має попросити російського диктатора Володимира Путіна про енергетичне перемир’я для відновлення критичної інфраструктури.

— Вже не вперше прем’єр Угорщини щось блокує. І я не впевнений, що одночасно йдеться про питання 90-мільярдного займу і нафтопроводу, бо це різні речі. Перш за все, трубопровід зруйнувала саме Росія. Тож якщо хочуть заблокувати фінансову підтримку, хай блокують Росії, бо не Україна є причиною руйнування нафтопроводу, — зауважив президент Зеленський.

Він зауважив, що є всі докази, зокрема супутникові знімки, що саме Росія атакувала нафтопровід Дружба вже кілька разів.

Саме тому Віктору Орбану слід звертатися до Путіна з питанням про енергетичне перемир’я.

— Тож Орбан хай поговорить із Путіним про енергетичне припинення вогню чи щось подібне. Але не може бути так, щоби Росія щось знищувала, Україна відновлювала… Коли ти відновлюєш щось, а Росія знову атакує, — зауважив Володимир Зеленський.

Президент також наголосив, що Росія неодноразово атакувала ремонтні бригади, які прибували ліквідовувати пошкодження внаслідок атак.

— Щойно бригада, яка має ремонтувати, туди наближається, вони знову атакують, просто щоб вбити людей. Навіщо тоді відновлювати? Заради чого — щоб втрачати людей? Я вважаю, що це дуже висока ціна, — заявив Зеленський.

Джерело : Офіс президента

