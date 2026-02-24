Зеленський про відновлення Дружби: Орбан має говорити з РФ про енергетичне перемир’я
- Зеленський заявив, що кредит €90 млрд і питання транзиту нафти не можна пов’язувати.
- Росія неодноразово атакувала нафтопровід Дружба та ремонтні бригади.
- Президент закликав прем’єра Угорщини звернутися до Путіна щодо енергетичного перемир’я.
Питання виділення Україні €90 млрд кредиту та відновлення пошкодженого російськими атаками нафтопроводу Дружба не можуть бути пов’язані.
Про це на пресконференції у Києві заявив президент Володимир Зеленський.
Нафтопровід Дружба та кредит €90 млрд
Раніше Угорщина заблокувала надання Україні кредиту у €90 млрд від Євросоюзу та погрожує продовжити блокування допоки Київ не поновить транзит російської нафти нафтопроводом Дружба.
За словами Зеленського, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан має попросити російського диктатора Володимира Путіна про енергетичне перемир’я для відновлення критичної інфраструктури.
— Вже не вперше прем’єр Угорщини щось блокує. І я не впевнений, що одночасно йдеться про питання 90-мільярдного займу і нафтопроводу, бо це різні речі. Перш за все, трубопровід зруйнувала саме Росія. Тож якщо хочуть заблокувати фінансову підтримку, хай блокують Росії, бо не Україна є причиною руйнування нафтопроводу, — зауважив президент Зеленський.
Він зауважив, що є всі докази, зокрема супутникові знімки, що саме Росія атакувала нафтопровід Дружба вже кілька разів.
Саме тому Віктору Орбану слід звертатися до Путіна з питанням про енергетичне перемир’я.
— Тож Орбан хай поговорить із Путіним про енергетичне припинення вогню чи щось подібне. Але не може бути так, щоби Росія щось знищувала, Україна відновлювала… Коли ти відновлюєш щось, а Росія знову атакує, — зауважив Володимир Зеленський.
Президент також наголосив, що Росія неодноразово атакувала ремонтні бригади, які прибували ліквідовувати пошкодження внаслідок атак.
— Щойно бригада, яка має ремонтувати, туди наближається, вони знову атакують, просто щоб вбити людей. Навіщо тоді відновлювати? Заради чого — щоб втрачати людей? Я вважаю, що це дуже висока ціна, — заявив Зеленський.