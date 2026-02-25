Член правления Фонда Виктора Пинчука, руководитель проектов Recovery и Повернення Светлана Гриценко награждена орденом За заслуги III степени.

Соответствующий указ президента Украины №136/2026 обнародован на официальном сайте главы государства.

Награда является признанием системной работы команды, последовательной поддержки Виктором и Еленой Пинчуками создания, развития национальной экосистемы физического и психологического восстановления военных, ветеранов и членов их семей.

– Мы развиваем проекты Recovery и Повернення с глубокой благодарностью к военным, которые сегодня защищают Украину. В отчетах есть цифры – количество центров, пациентов, образовательных программ. Но для нас за каждой цифрой стоит конкретный человек, его боль, путь восстановления и семья. Recovery и Повернення – это о поддержке, достоинстве и уважении к каждому защитнику. Мы работаем, чтобы помощь была системной, качественной и доступной везде, где она нужна, — отметила Светлана Гриценко.

Проекты Recovery и Повернення — пример успешного партнерства между частным сектором и государством, когда благотворители создают, развивают инновационные центры физического и ментального восстановления на базе государственных медицинских учреждений.

На сегодняшний день в Украине работают 18 инновационных реабилитационных центров Recovery, которые предоставляют бесплатные услуги для военных. Более 40 тыс. героев уже восстановились в центрах сети.

В 2026 году сеть планируют расширить по меньшей мере до 20 центров с потенциалом восстановления около 27 тыс. военных ежегодно.

В то же время Recovery системно инвестирует в развитие профессионального сообщества, ведь именно специалисты формируют будущее украинской реабилитации. Проект регулярно внедряет программы повышения квалификации и профессионального развития.

Более 6,4 тыс. медицинских специалистов (как из центров сети, так и за ее пределами) уже приняли участие в образовательных мероприятиях и стажировках в США и 10 странах Европы.

В рамках общенационального проекта Повернення, направленного на поддержку ментального здоровья военных, ветеранов и их семей, помощь уже получили более 10 тыс. человек.

Сейчас работают 11 центров ментального восстановления, а на первом этапе проекта предусмотрено открытие 25 центров на территории всей Украины.

Возвращение также реализует образовательное направление, ориентированное на системное развитие отрасли ментального здоровья. В сотрудничестве с украинскими и международными экспертами внедряются учебные программы для специалистов — вебинары, тренинги и супервизии.

За первый год образовательный компонент охватил более 1,5 тыс. участников в рамках 90 мероприятий в Украине и за рубежом.

Проекты Recovery и Повернення являются примером долгосрочной и системной поддержки украинских военных, ветеранов и их семей — с фокусом на качество помощи, профессионализм специалистов и устойчивость решений.

