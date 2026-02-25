70-й государственный секретарь США (2018–2021 годы) и директор ЦРУ (2017–2018 годы) Майк Помпео провел встречу со студентами Киевской школы экономики в KSE Dragon Capital Building.

В центре разговора — дипломатия во время войны, переговоры, мир и место Украины в системе глобальной безопасности.

Кто такой Майк Помпео

Майкл Ричард Помпео родился в 1963 году в Калифорнии. Окончил United States Military Academy (Вест-Пойнт), где учился как один из лучших курсантов, служил офицером бронетанковых войск армии США. Впоследствии получил степень доктора права в Harvard Law School.

До работы в администрации США был конгрессменом от штата Канзас (2011–2017 годы). В 2017 году возглавил Центральное разведывательное управление (ЦРУ), а с 2018 до 2021 годов занимал должность государственного секретаря США в администрации Дональда Трампа.

На должности госсекретаря Помпео отвечал за формирование и реализацию внешней политики США в период повышенной глобальной напряженности — от переговоров с Северной Кореей до санкционной политики в отношении Ирана и противодействия росту влияния Китая.

О чем говорили в KSE

Модератором встречи стала вице-президент KSE Александра Вакру. Дискуссия сосредоточилась на ответственности международных партнеров, роли силы как предпосылки эффективной дипломатии и том, как темп принятия решений и качество лидерства влияют на устойчивость союзов и исход войны.

– Сегодня лидерство означает готовность принимать сложные решения в условиях неопределенности и нести за них ответственность. Именно такую культуру ответственного мышления и действия мы формируем в KSE — через дискуссии, знания, науку и технологическое мышление. Мы учим студентов видеть мир таким, какой он есть, и быть готовыми его менять, — отметил ректор KSE University Тимофей Брик.

Три ключевых вектора дискуссии:

дипломатия через силу: Майк Помпео подчеркнул, что переговоры эффективны только тогда, когда они подкреплены реальной способностью и волей защищать свои интересы, а для бизнеса и государства — это напоминание, что субъектность достигается устойчивостью;

управление в эпицентре шторма: опыт управления разведкой и внешней политикой США — это мастер-класс по принятию решений в условиях критической нехватки времени и избытка рисков, а также вопрос, как сохранять стратегический фокус, когда на кону безопасность союзов.

Украина в архитектуре будущего: участники обсудили роль государства не как объекта помощи, а как ключевого элемента новой глобальной безопасности, ведь вопросы инвестиций, энергонезависимости и технологического лидерства сегодня неразрывно связаны с геополитическим контекстом.

Мероприятие завершилось открытым диалогом со студентами — вопросами, обсуждением и неформальным общением.

KSE University — ведущий частный университет в Украине, который готовит конкурентоспособных специалистов в сферах экономики, бизнеса, IT, инженерии, права, публичного управления, психологии, данных и искусственного интеллекта.

Университет предоставляет образование международного уровня, которое сочетает академическое совершенство с практическими возможностями для будущих лидеров.

KSE University был основан в 1996 году. В университете обучается более 1,7 тыс. студентов разных уровней обучения на пяти факультетах, в которых действуют 19 академических программ обучения.

