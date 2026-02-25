70-й державний секретар США (2018–2021 роки) та директор ЦРУ (2017–2018 роки) Майк Помпео провів зустріч зі студентами Київської школи економіки в KSE Dragon Capital Building.

У центрі розмови — дипломатія під час війни, переговори, мир і місце України в системі глобальної безпеки.

Хто такий Майк Помпео

Майкл Річард Помпео народився у 1963 році в Каліфорнії. Закінчив United States Military Academy (Вест-Пойнт), де навчався як один із найкращих курсантів, служив офіцером бронетанкових військ армії США. Згодом здобув ступінь доктора права у Harvard Law School.

До роботи в адміністрації США був конгресменом від штату Канзас (2011–2017 роки). У 2017 році очолив Центральне розвідувальне управління (ЦРУ), а з 2018 до 2021 років обіймав посаду Державного секретаря США в адміністрації Дональда Трампа.

На посаді держсекретаря Помпео відповідав за формування й реалізацію зовнішньої політики США в період підвищеної глобальної напруги — від переговорів із Північною Кореєю до санкційної політики щодо Ірану та протидії зростанню впливу Китаю.

Про що говорили в KSE

Модератором зустрічі стала віцепрезидентка KSE Александра Вакру. Дискусія зосередилася на відповідальності міжнародних партнерів, ролі сили як передумови ефективної дипломатії та тому, як темп ухвалення рішень і якість лідерства впливають на стійкість союзів і результат війни.

– Сьогодні лідерство означає готовність приймати складні рішення в умовах невизначеності та нести за них відповідальність. Саме таку культуру відповідального мислення й дії ми формуємо в KSE — через дискусії, знання, науку і технологічне мислення. Ми навчаємо студентів бачити світ таким, яким він є, і бути готовими його змінювати, — зазначив ректор KSE University Тимофій Брік.

Три ключові вектори дискусії:

дипломатія через силу: Майк Помпео наголосив, що переговори є ефективними лише тоді, коли вони підкріплені реальною спроможністю та волею захищати свої інтереси, а для бізнесу та держави – це нагадування, що суб’єктність здобувається стійкістю;

управління в епіцентрі шторму: досвід керування розвідкою та зовнішньою політикою США – це майстер-клас із ухвалення рішень за умов критичної нестачі часу та надлишку ризиків, а також питання, як зберігати стратегічний фокус, коли на кону безпека союзів.

Україна в архітектурі майбутнього: учасники обговорили роль держави не як об’єкта допомоги, а як ключового елемента нової глобальної безпеки, адже питання інвестицій, енергонезалежності та технологічного лідерства сьогодні нерозривно пов’язані з геополітичним контекстом.

Подія завершилась відкритим діалогом зі студентами — запитаннями, обговоренням і неформальним спілкуванням.

KSE University — провідний приватний університет в Україні, що готує конкурентоспроможних фахівців у сферах економіки, бізнесу, IT, інженерії, права, публічного управління, психології, даних та штучного інтелекту.

Університет надає освіту міжнародного рівня, яка поєднує академічну досконалість із практичними можливостями для майбутніх лідерів.

KSE University був заснований в 1996 році. В університеті навчається понад 1,7 тис. студентів різних рівнів навчання на п’яти факультетах, в яких діють 19 академічних програм навчання.

Фото: KSE University

