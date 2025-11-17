Майк Помпео стал советником украинской оборонной компании Fire Point
Бывший госсекретарь США Майк Помпео стал членом новосозданного консультативного совета украинской оборонной компании Fire Point, которая является производителем ракет Фламинго.
Об этом в компании сообщили по запросу издания Associated Press.
Майк Помпео стал советником Fire Point: что известно
Как отметили в компании, консультативный совет был создан 12 ноября. Тогда же в его состав был включен Майк Помпео.
— Для нас это действительно большая честь, — отметила главный технический директор Fire Point Ирина Терех.
Она подчеркнула, что с ростом Fire Point до уровня международной компании возникла необходимость ввести самые высокие стандарты корпоративного управления.
В совет также войдут еще три новых участника.
По данным издания, Fire Point строит завод в Дании для производства твердого ракетного топлива и планирует удвоить мощности.
Что известно о Майке Помпео
Майк Помпео — американский политик и дипломат, бывший директор ЦРУ (2017–2018) и госсекретарь США в администрации Дональда Трампа (2018–2021).
До государственной службы работал в бизнесе, был конгрессменом от штата Канзас, а также служил в армии США в качестве офицера после окончания Вест-Пойнта.
Помпео известен жесткой позицией в отношении Китая, Ирана и России, поддерживает расширение оборонного партнерства США с союзниками и выступает за усиление американского влияния в сфере безопасности.
После ухода из государственной службы работает в частном секторе, консультирует компании по вопросам национальной безопасности и международной политики.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ракеты Фламинго, которые производит компания Fire Point, уже девять раз использовались в реальных боевых операциях.
За время своей эксплуатации Фламинго продемонстрировали высокую эффективность.
По словам президента, сейчас они являются лучшими среди украинских крылатых ракет.