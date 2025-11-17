Бывший госсекретарь США Майк Помпео стал членом новосозданного консультативного совета украинской оборонной компании Fire Point, которая является производителем ракет Фламинго.

Об этом в компании сообщили по запросу издания Associated Press.

Майк Помпео стал советником Fire Point: что известно

Как отметили в компании, консультативный совет был создан 12 ноября. Тогда же в его состав был включен Майк Помпео.

— Для нас это действительно большая честь, — отметила главный технический директор Fire Point Ирина Терех.

Она подчеркнула, что с ростом Fire Point до уровня международной компании возникла необходимость ввести самые высокие стандарты корпоративного управления.

В совет также войдут еще три новых участника.

По данным издания, Fire Point строит завод в Дании для производства твердого ракетного топлива и планирует удвоить мощности.

Что известно о Майке Помпео

Майк Помпео — американский политик и дипломат, бывший директор ЦРУ (2017–2018) и госсекретарь США в администрации Дональда Трампа (2018–2021).

До государственной службы работал в бизнесе, был конгрессменом от штата Канзас, а также служил в армии США в качестве офицера после окончания Вест-Пойнта.

Помпео известен жесткой позицией в отношении Китая, Ирана и России, поддерживает расширение оборонного партнерства США с союзниками и выступает за усиление американского влияния в сфере безопасности.

После ухода из государственной службы работает в частном секторе, консультирует компании по вопросам национальной безопасности и международной политики.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ракеты Фламинго, которые производит компания Fire Point, уже девять раз использовались в реальных боевых операциях.

За время своей эксплуатации Фламинго продемонстрировали высокую эффективность.

По словам президента, сейчас они являются лучшими среди украинских крылатых ракет.

