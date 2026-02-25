Верховная Рада приняла закон о социальной защите, который устанавливает предельный размер суммарных выплат семьям погибших военнослужащих на уровне 15 млн грн. Эта норма учитывает деньги, которые семья могла получить ранее, в частности, в случаях, когда защитник официально имел статус пропавшего без вести.

Предельный уровень выплат семьям погибших военных

Как отмечается, во втором чтении и в целом законопроект №13646 поддержали 284 народных депутата Украины.

В то же время 263 парламентария проголосовали за его неотложное подписание главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

Новый закон предусматривает, что при расчете помощи семьям погибших военных будет учитываться денежное обеспечение, полученное за время их пребывания в статусе пропавших без вести.

Согласно документу, общий объем государственной поддержки, включая единовременную выплату, теперь не может превышать 15 млн грн.

По данным Минобороны, ранее семьи пропавших без вести получали ежемесячные выплаты до установления факта гибели, а после этого выплачивалась единовременная поддержка в размере 15 млн.

В результате родные погибшего защитника получали денежное обеспечение и дополнительно единовременную выплату, что в целом превышало 15 млн грн.

Как утверждают в Минобороны, это создаст прозрачные условия, гарантии семьям пропавших без вести и погибших защитников Украины, чтобы каждая семья, пережившая утрату, имела равные права на помощь от государства.

В то же время в законе говорится, что во время прохождения службы военные будут иметь гарантированное денежное, медицинское, продовольственное и вещевое обеспечение. Предусмотрены отпуска по семейным обстоятельствам, лечение и реабилитация по решению ВЛК.

Кроме этого, государство должно обеспечить проживание, бесплатный проезд и почтовую связь.

Согласно закону, демобилизованным военным гарантируется право на возвращение на должность не ниже прежней и выплату пособия в размере средней зарплаты после постановки на учет.

Кроме трудовых гарантий, за защитниками сохраняются места в очередях на жилье, право на возобновление обучения в учебных заведениях и зачисление службы в полный страховой стаж, рассказали в Минобороны Украины.

