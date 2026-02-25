Верховна Рада ухвалила закон про соціальний захист, який встановлює граничний розмір сумарних виплат сім’ям загиблих військовослужбовців на рівні 15 млн грн. Ця норма враховує гроші, які родина могла отримати раніше, зокрема, у випадках, коли захисник офіційно мав статус зниклого безвісти.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Граничний рівень виплат родинам загиблих військових

Як зазначається, у другому читанні та в цілому законопроєкт №13646 підтримали 284 народні депутати України.

Водночас 263 парламентарів проголосували за його невідкладне підписання очільником Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

Новий закон передбачає, що під час розрахунку допомоги родинам загиблих військових враховуватиметься грошове забезпечення, отримане за час їхнього перебування у статусі зниклих безвісти.

Згідно з документом, загальний обсяг державної підтримки, включаючи одноразову виплату, тепер не може перевищувати 15 млн грн.

За даними Міноборони, раніше родини зниклих безвісти отримували щомісячні виплати до встановлення факту загибелі, а після цього виплачувалась одноразова підтримка розмірі 15 млн.

Внаслідок цього рідні загиблого захисника отримували грошове забезпечення та додатково одноразову виплату, що загалом перевищувало 15 млн грн.

Як стверджують у Міноборони, це створить прозорі умови, гарантії сім’ям зниклих безвісти та загиблих захисників України, щоб кожна родина, яка пережила втрату, мала рівні права на допомогу від держави.

Водночас у законі йдеться, що під час проходження служби військові матимуть гарантоване грошове, медичне, продовольче та речове забезпечення. Передбачені відпустки за сімейними обставинами, лікування та реабілітація за рішенням ВЛК.

Крім цього, держава має забезпечити проживання, безкоштовний проїзд і поштовий зв’язок.

Згідно із законом,демобілізованим військовим гарантують право на повернення на посаду не нижчу за попередню та виплату допомоги у розмірі середньої зарплати після постановки на облік.

Крім трудових гарантій, за захисниками зберігаються місця в чергах на житло, право на поновлення у навчальних закладах та зарахування служби до повного страхового стажу, розповіли у Міноборони України.

