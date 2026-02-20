В течение ближайших дней стороны переговоров должны определиться с датой проведения обмена военнопленными между Украиной и Россией.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Зеленский о следующем обмене военнопленными

— Пока рано говорить о позитиве, но также нашли конструктив, что в ближайшие дни определятся с обменом, в каком количестве и когда он может быть — обмен военнопленных Украины на военнопленных России, — сказал президент 20 февраля по итогам совещания с переговорной командой.

5 февраля из российского плена в Украину вернулись 157 граждан. Среди освобожденных были военнослужащие и гражданские лица. Такое же количество человек передали российской стороне.

Сейчас смотрят

Что известно о предыдущих обменах пленными

28 июля 2025 года Зеленский сообщил, что с начала полномасштабного вторжения РФ Украина вернула из плена 5 857 своих граждан, а вне рамок обменов — еще более 550 человек.

3 августа президент заявил о наличии договоренности с российской стороной об обмене 1 200 пленных.

14 августа из российского плена вернулись 84 гражданина Украины. Среди освобожденных были военнослужащие Вооруженных сил и гражданские лица.

68-й обмен пленными состоялся 24 августа. Тогда в Украину вернулись военнослужащие и восемь гражданских граждан Украины, которых незаконно заключила в тюрьму РФ.

2 октября 2025 года состоялся 69-й обмен военнопленными между Украиной и Россией. В Украину вернули 185 военнослужащих Сил обороны и 20 гражданских граждан.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.