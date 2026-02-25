Ассоциация инновационного и цифрового образования (AIDE) запустила Гражданскую антикоррупционную платформу — открытую цифровую инициативу, объединяющую граждан вокруг принципа нулевой терпимости к коррупции.

Запуск Гражданской антикоррупционной платформы

Платформа создана как общественный инструмент, помогающий гражданам выбирать законные и добропорядочные способы решения антикоррупционных вопросов – как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности.

Прозрачность и добропорядочность являются фундаментом восстановления Украины и ключевым условием евроинтеграции. В период реформирования государственного управления и привлечения международной поддержки формирование культуры нулевой терпимости к коррупции приобретает стратегическое значение.

По результатам последнего опроса центра СОЦИС, более 90% украинцев оценивают уровень коррупции в государстве как высокий или очень высокий. Это свидетельствует о глубоком общественном запросе на системные антикоррупционные решения.

В Ассоциации инновационного и цифрового образования (AIDE) отмечают, что коррупция остается серьезным вызовом для развития государства.

В рамках платформы введен манифест добропорядочности – добровольное публичное обязательство граждан:

не предлагать и не брать взятки;

не игнорировать случаи коррупционных правонарушений;

поддерживать принципы добропорядочности в профессиональной и личной среде.

Присоединиться к манифесту и узнать больше можно на сайте платформы.

Масштаб и стратегические цели

В первый год работы команда планирует сформировать активное сообщество единомышленников, интегрировать инструменты платформы в образовательную среду, начать серию публичных мероприятий и привлечь до 100 тыс. подписантов манифеста добропорядочности.

Гражданская антикоррупционная платформа объединяет информационные и навигационные сервисы, которые помогают действовать в правовом поле:

подборку государственных сервисов, которые минимизируют необходимость личного контакта с должностными лицами;

доступ к ключевым нормативным документам;

образовательные курсы по противодействию коррупции и защите прав;

контакты антикоррупционных органов, общественных организаций и медиа;

доступ к горячим линиям для сообщения о возможных фактах коррупции.

Платформа ориентирована на конкретные жизненные ситуации. В случае вымогательства неправомерной выгоды пользователь может найти алгоритм действий, получить информацию о законных способах решения вопроса, воспользоваться государственными сервисами или обратиться в профильный антикоррупционный орган через верифицированные контакты.

Проект финансируется исключительно за счет средств учредителей, не связан с политическими партиями или избирательными процессами.

В дальнейшем планируется развитие регионального взаимодействия сообщества, расширение образовательных программ, формирование рейтинга добропорядочности, интеграция антикоррупционных модулей в учебные инициативы и проведение публичных дискуссий по формированию культуры добропорядочности.

Следующие этапы этой инициативы будут предусматривать системное развитие и взаимодействие сообщества тех, кто присоединится к манифесту добропорядочности.

Фото: Гражданская антикоррупционная платформа

