В Украине запустили Гражданскую антикоррупционную платформу: что предусматривает
Ассоциация инновационного и цифрового образования (AIDE) запустила Гражданскую антикоррупционную платформу — открытую цифровую инициативу, объединяющую граждан вокруг принципа нулевой терпимости к коррупции.
Запуск Гражданской антикоррупционной платформы
Платформа создана как общественный инструмент, помогающий гражданам выбирать законные и добропорядочные способы решения антикоррупционных вопросов – как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности.
Прозрачность и добропорядочность являются фундаментом восстановления Украины и ключевым условием евроинтеграции. В период реформирования государственного управления и привлечения международной поддержки формирование культуры нулевой терпимости к коррупции приобретает стратегическое значение.
По результатам последнего опроса центра СОЦИС, более 90% украинцев оценивают уровень коррупции в государстве как высокий или очень высокий. Это свидетельствует о глубоком общественном запросе на системные антикоррупционные решения.
В Ассоциации инновационного и цифрового образования (AIDE) отмечают, что коррупция остается серьезным вызовом для развития государства.
В рамках платформы введен манифест добропорядочности – добровольное публичное обязательство граждан:
- не предлагать и не брать взятки;
- не игнорировать случаи коррупционных правонарушений;
- поддерживать принципы добропорядочности в профессиональной и личной среде.
Присоединиться к манифесту и узнать больше можно на сайте платформы.
Масштаб и стратегические цели
В первый год работы команда планирует сформировать активное сообщество единомышленников, интегрировать инструменты платформы в образовательную среду, начать серию публичных мероприятий и привлечь до 100 тыс. подписантов манифеста добропорядочности.
Гражданская антикоррупционная платформа объединяет информационные и навигационные сервисы, которые помогают действовать в правовом поле:
- подборку государственных сервисов, которые минимизируют необходимость личного контакта с должностными лицами;
- доступ к ключевым нормативным документам;
- образовательные курсы по противодействию коррупции и защите прав;
- контакты антикоррупционных органов, общественных организаций и медиа;
- доступ к горячим линиям для сообщения о возможных фактах коррупции.
Платформа ориентирована на конкретные жизненные ситуации. В случае вымогательства неправомерной выгоды пользователь может найти алгоритм действий, получить информацию о законных способах решения вопроса, воспользоваться государственными сервисами или обратиться в профильный антикоррупционный орган через верифицированные контакты.
Проект финансируется исключительно за счет средств учредителей, не связан с политическими партиями или избирательными процессами.
В дальнейшем планируется развитие регионального взаимодействия сообщества, расширение образовательных программ, формирование рейтинга добропорядочности, интеграция антикоррупционных модулей в учебные инициативы и проведение публичных дискуссий по формированию культуры добропорядочности.
Следующие этапы этой инициативы будут предусматривать системное развитие и взаимодействие сообщества тех, кто присоединится к манифесту добропорядочности.
Фото: Гражданская антикоррупционная платформа